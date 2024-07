Castro Festival tornarà a omplir els carrers d’art i color

La setena edició de Castro Festival oferirà fins a 19 oportunitats per a gaudir amb les arts escèniques en les localitats d’Alfondeguilla, Artana i Chóvar entre els dies 31 de juliol i el 4 d’agost. Companyies del Brasil, Colòmbia, Valencia, Castellón, Alacant, Castella-la Manxa i Catalunya portaran fins als veïns i visitants d’aquestes petites poblacions de l’interior una sèrie de divertides i variades propostes dins del denominat Castro Festival (Festival de les Arts al Voltant del Castell de Castro), punt emblemàtic en l’entrada a la castellonenca Serra d’Espadà.

Un festival organitzat per CeBe Muntatges Teatrals amb les col·laboracions de la Diputació de Castelló, Generalitat valenciana, Institut Valencià de Cultura i els ajuntaments d’Alfondeguilla, Artana i Chóvar. Ha sigut precisament a la casa consistorial d’aquesta última població on ha tingut lloc l’acte de presentació del setè Castro Festival, amb la presència de la seua alcaldessa, Lorena Bonifás, acompanyada per la regidora de Cultura, Celia García; l’alcalde d’Alfondeguilla, Salvador Ventura; el regidor de Cultura d’Artana, Benjamín Villalba; i el diputat provincial de Cultura, Alejandro Clausell, en el seu primer acte oficial a Chóvar.

Una àmplia oferta

La programació s’iniciarà el 31 de juliol amb la dansa-teatre de La princesa de la mochila amarilla, a càrrec de la companyia valenciana Takiri. En els dies següents es podrà veure Monstres, de la castellonenca Xarop Teatre; des d’Alacant arribarà Sabores, de Pàmpol Teatre, amb la seua mescla de gags i música. Mentre que Tragaleguas (Guadalajara) presentarà la tradicional tècnica japonesa de contar històries Kamishibai.

Nivell internacional

La aportació internacional serà amb la companyia brasilera Amarúa, que protagonitzarà dues obres: la musical El hombre banda y la circense Ele me ama. Mentre que Lapizón de Colòmbia organitzarà la cercavila participativa Insectos, a més de conduir el taller de creació i maneig de titelles de carrer, que tindrà lloc en les tres localitats, amb la seua consegüent desfilada, Bichos, protagonitzat pels assistents al taller. Un escenari especial és sempre el Pont de l’Aigua d’Alfondeguilla. L’espectacle nocturn previst per a enguany en aquest espai natural és Hai i el peix daurat, de la companyia catalana Giramàgic. Per a aquesta edició s’habilitarà una passarel•la que permet l’accés de persones amb mobilitat reduïda.

Per a tancar l’edició, Ferdinando, a càrrec de la companyia alacantina Pàmpol Teatre i comptarà amb marionetes a grandària real.

A més, es programa la Trobada Titellaire, a celebrar a Alfondeguilla, per a reunir els integrants de les companyies participants en Castro Festival, donar-los a conèixer entre si i analitzar la situació actual del teatre, així com obrir la possibilitat a nous vincles.

Dinamitza tres localitats

Castro Festival aporta un programació cultural de qualitat al tres poblesenclavats en plena Serra d’Espadà, un al·licient per als seus veïns, així com per als seus visitants, amb l’afegit de celebrar-se en unes dates estiuenques que estimulen el goig de les famílies al complet.

La regidora de Cultura de Chóvar, Celia García, destaca que «per al nostre poble és molt important que es faça aquest festival, ja que ens ajuda a situar-nos en el mapa cultural de la comarca».

Des de les tres localitats s’agraeix a la iniciativa i el treball de cada any a CeBe Muntatges, el director Carles Benlliure, comenta el desig de que el festival puga estendre’s a altres localitats, al mateix temps que convida a veïns i veïnes, i als turistes a «gaudir amb el programa i amb la bellesa d’aquests tranquils pobles de l’interior castellonenc».