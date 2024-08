El Grau s'omple de rialles amb 'El Grau a la fresca'

Si es busca una excusa perfecta per a escapar de la calor i riure sense parar, este estiu el Grau de Castelló és el destí idoni. La tinenta d'alcalde del districte marítim, Ester Giner, ha presentat en el Templet del Moll de Costa la proposta gratuïta per a tots els públics que porta per títol El Grau a la fresca.

Este esdeveniment, previst per a les nits del 9, 23 i 31 d'agost, promet convertir-se en el pla més divertit de l'estiu amb actuacions que faran tremolar les costelles de riure. Víctor Malasombra, el Show de Escrigman i l'actuació de Juanra Castillo copen el cartell d'una proposta que comença este divendres, 9 d'agost.

Giner comenta que «es tracta d'una programació d'actuacions i monòlegs, gratuïts, que s'ha preparat des de la Tinença de l'Alcaldia del Grau en col·laboració amb els artistes». I afig: «Esta iniciativa sorgeix de l'escolta activa, estem oberts a totes les propostes que contribueixen a dinamitzar el Grau i a omplir-lo d'activitats durant tot l'any, ara més que mai, a l'estiu».

Així, el dia 9 d'agost serà el torn de Víctor Malasombra, un reconegut monologuista castellonenc que actuarà a partir de les 23.00 hores en el templet del Moll de Costa. El dia 23 d'agost el mateix escenari serà el que es vista per a acollir el Show de Escrigman, un espectacle de comèdia amb acudits i molt humor que començarà a la mateixa hora. I el dia 31 actuarà l'artista grauero Juan Ramón Castillo. El seu espectacle porta per títol Íntim i el públic podrà cantar amb ell les millors cançons de Nino Bravo, cobles i també ranxeres.

La tinent d'alcalde del Grau Ester Giner ha presentat esta nova programació cultural. / MEDITERRÁNEO

Un Grau més viu i dinàmic

«Continuem treballant en la línia d'aconseguir un Grau més viu i dinàmic amb opcions per a tots els públics, perquè els qui ens visiten puguen conéixer també les nostres platges i la nostra fantàstica gastronomia», ha insistit Giner. Per part seua, Juanra Castillo assegura que «fa molta falta organitzar este tipus d'iniciatives culturals». L'artista ha avançat que en el seu xou es podrà veure «una faceta diferent del que la gent està acostumada a veure, que és la cançó espanyola, i amb un vestuari també diferent. Una actuació de veu i piano amb un repertori que crec que és el correcte i que a la gent li agradarà molt perquè són cançons molt conegudes i el que volem intentar és que el públic participe amb nosaltres i que s’ho passen molt bé».

Escrigman també ha volgut donar algunes pistes sobre la seua actuació. «A més del monòleg també hi ha música còmica, perquè toque un poc la guitarra. Comptarem una historieta que vaig tindre amb una persona i crec que ho passarem molt bé. Així que estic molt agraït de poder actuar en un lloc com és el Grau, al costat de la mar, que és sempre molt bonic».