Rodrigo Cuevas: «El show tiene todo para que Castelló lo goce y lo baile»

Rodrigo Cuevas es un cantante, músico y performer español, conocido por su estilo único que mezcla la música tradicional asturiana y de otras regiones españolas con géneros contemporáneos y electrónicos. Sus actuaciones en vivo están llenas de teatralidad, humor y crítica social, y en ellas suele incorporar elementos de cabaret y folclore, como ya se pudo comprobar en la capital de la Plana el pasado año gracias al Trovam. Su imagen y estilo provocador han hecho que en la actualidad sea uno de los personajes más destacados de la escena musical y cultural española.

Desde sus inicios, Cuevas ha trabajado en la revitalización de la música tradicional, llevándola a nuevos públicos a través de su enfoque innovador y su capacidad para combinar lo antiguo con lo moderno. Su discografía y proyectos suelen tener una fuerte conexión con la identidad y el patrimonio cultural, a menudo incorporando temas de diversidad, género y ruralidad.

De toda su producción destacan sus último trabajos, Manual de Cortejo y Manual de Romería, dos discos donde recorre los ritmos y las melodías asturianas y de otras zonas de la península, ofreciendo una experiencia única para el oyente. Con su gira La Romería, Cuevas ha creado un espacio para la celebración, un lugar para sentirse libres de prejuicios, para latir soberanos y amantes, un show extrovertido, caliente y ambicioso que ahora llega al SOM Festival, una cita ineludible.

Este 9 de agosto pisas de nuevo Castelló gracias al SOM Festival en el Club Náutico. ¿Qué puedes adelantar del concierto?

Tenemos pensado cantar las canciones del último disco de Manuel de Romería, pero también alguna del anterior, Manual de Cortejo. El equipo que tenemos es espectacular, vamos con bailarines que tienen todo el glamour del mundo, los cuerpos más asombrosos, las mejores voces y los mejores instrumentistas. Hemos preparado un show muy divertido.

Has vendido prácticamente todas las entradas. ¿Qué esperas del público, de los castellonenses y todo aquel que venga de fuera?

Me hace ilusión actuar en este festival y espero que el público lo dé todo, que bailen fuertemente y, lo más importante, que lo gocen durante todo el concierto.

Para la gente que aún no te conozca, presentas el disco Manual de Romería. ¿Qué tipo de música se puede encontrar ?

El disco contiene música tradicional, aunque también mezclamos con otras músicas y letras compuestas por mí, pero como ya he dicho, con los códigos de la música tradicional, las métricas y manteniendo el estilo de las melodías.

Con la gira estás recorriendo muchos puntos de España y además, saltas el charco a Guadalajara, México, el 30 de noviembre, y actúas en París el 1 de abril de 2025. ¿Cómo te sientes teniendo una gira tan completa y que incluye conciertos fuera de España?

Pues la verdad que me gusta y me emociona a la vez. Cuando vamos fuera siempre hay que remar un poco más y nos damos cuenta de que no hay nada regalado, eso está muy bien porque te hace hacerlo cada vez mejor. Y respecto a los conciertos a nivel nacional, siempre van bien, nos hace volver al principio, a salas más pequeñas, a hacer público. En general, los conciertos te hacen recordar lo que es pelear y los disfruto muchísimo.

¿Alguna ciudad de España en la que te haga especial ilusión tocar?

Todas me hacen ilusión. Ya hemos recorrido casi toda España con las diferentes giras a lo largo de mi trayectoria musical. Canarias y Extremadura son las únicas zonas que tenemos sin andar, pero bueno, este año vamos a ir y tengo muchas ganas de cantar allí. Oviedo también es muy especial porque es mi casa y tocar en tu tierra siempre es muy emotivo.

Rodrigo Cuevas recibió en 2023 el Premio Nacional de Música Actuales. / El Cohete

Últimamente, la industria de la música está en un punto delicado, ya que las ventas de discos han bajado y sacar adelante un proyecto musical no es sencillo. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el sector?

Creo que la industria cambió mucho y se fue adaptando a la situación del momento, con las redes sociales, por ejemplo. Evidentemente, cuando se vendían más discos, se ganaba más dinero y eran más rentables. Sin embargo, creo que ahora la música en vivo también está en un momento muy bueno, así que cada cosa va por su lado.

El verano trae consigo la temporada de festivales. Próximamente tienes algunos en la agenda. ¿Como cantante, prefieres los festivales o los conciertos en teatros y salas?

A mí, personalmente, me gustan las dos cosas. Los festivales están bien porque tienes otros públicos y es una oportunidad nueva para que te conozca gente nueva. Por otro lado, cuando estás en un teatro o en una sala también mola porque sabes que la gente se ha comprado una entrada expresamente para verte a ti.

¿Qué canción es la que más disfrutas encima de un escenario?

Hay muchas canciones que me gustan y que disfruto, pero ahora mismo, ALLA ARRIBITA, es la canción que más me gusta cantar en directo para el público.

¿Tienes algún disco planeado para salir en breve o alguna sorpresa para deleitarnos?

Ahora mismo no hay ninguno pensado, estamos centrados en la gira que aún tenemos por delante, y eso ya es mucho.