Andreu Esteban guanya la cinquena beca Fragments de fotoperiodisme

El fotògraf castellonenc Andreu Esteban, qui treballà a Mediterráneo, ha estat el guanyador de la cinquena edició de la beca de producció Fragments, convocada per la Unió de Periodistes Valencians per a realitzar un assaig fotogràfic que, en la present convocatòria, reflexiona al voltant del lema Territori mutant. Emergència climàtica i transformació social del paisatge. Convivència, tensió i fites humanes.

La proposta seleccionada investigarà el concepte de «colonialisme energètic» per a dur a terme una anàlisi de com empreses i països estrangers fan ús de la terra i recursos d’un altre per a obtindre un benefici propi. A més a més, posarà el focus en l’impacte de diversos projectes de parcs eòlics i fotovoltaics al llarg del territori valencià, principalment en zones dedicades al sector primari, donant veu a les comunitats locals.

El jurat valorà l’adequació de la idea al tema proposat, així com la seua rellevància social, interés periodístic i potencialitat per a desenvolupar-la des d’un llenguatge visual radicalment original i contemporani.

Enguany el projecte posa el focus en l’ús de la terra i recursos d’un altre per a obtindre un benefici propi. / Andreu Esteban

Nova etapa

Fragments comença, en la present convocatòria, una nova etapa que aposta per enfortir encara més els vincles entre el fotoperiodisme com a generador cabdal de debats públics arrelats a l’actualitat i el poder creatiu de la imatge.

El projecte cultural impulsat per la Unió de Periodistes ha esdevingut un referent en el camp del fotoassaig i la memòria visual gràcies al talent dels candidats i autors i autores premiats i al treball del comissari, Pablo Brezo, qui ara dona el relleu a una altra castellonenca com és Lidón Forés (co-directora del festival de fotografia de Castelló Imaginària) per a posar-se al capdavant de la iniciativa. «Com a fotògrafa i docent, he seguit de prop la trajectòria de Fragments, per això és un privilegi formar part del projecte, de la beca. Respectant el punt de vista fotoperiodístic, voldria aportar algunes estratègies narratives de la imatge d’avantguarda en el resultat final. Sens dubte, és un gran repte, com ho és prendre el relleu de Pablo Brezo, però l’afronte amb energia i amb perspectives que Fragments continue creixent i ampliant horitzons», assenyalà Forés.

El guanyador de Fragments 2024 disposa ara de huit mesos per a elaborar el projecte amb un pressupost de 6.000 euros en honoraris. El treball es complementarà durant l’any 2025 amb una exposició i un fotollibre.