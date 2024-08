Héctor Tirado: Un músic de la ‘terreta’ a la conquesta de Les Arts

El nom del vila-realenc Héctor Tirado continua ressonant amb força en l’escena musical valenciana, poc a poc, pas a pas, sempre ferm i amb la tranquil·litat que li dona el fet de gaudir d’un talent únic que el capacita per ser un «tot terreny». El talentós guitarrista ha demostrat ser un músic versàtil i compromés amb les seues arrels, com queda reflectit en eixe estret vincle que l’uneix al cantautor Andreu Valor (o, també, amb la polifacètica Pepa Cases i eixe projecte musical de tots dos: La Pepa).

Tirado és un músic actiu, molt actiu. Es podria dir que mai es cansa de pujar a un escenari o de tancar-se en un estudi per fer allò que millor sap fer. La seua cara és ja coneguda per tot arreu de la Comunitat Valenciana i ho serà encara més aquest pròxim any 2025 quan actue al costat de Valor i Blai Antoni Vañó a la mítica sala Martín i Soler del Palau de les Arts de València.

Sens dubte, aquesta actuació suposa un nou hit en la carrera professional del vila-realenc i és possible gràcies al cicle que Les Arts porta a terme per a impulsar i difondre la música de la terreta: Les Arts és Músiques Valencianes. Acompanyant a Andreu Valor i Vañó, els tres presentaran A mamar, tots els versos!, l’últim treball discogràfic que han protagonitzat i que destaca per la seua capacitat per entrellaçar la poesia de Vicent Andrés Estellés amb una rica barreja de sons que van des del folk fins a l’indie, passant pel pop, «amb una posada en escena que contextualitza la vida del poeta i l’ubica en la importància fonamental que té en les nostres vides, ‘valencianament’ i universalment».

Un homenatge

A mamar, tots els versos! és, com dèiem, un homenatge sentit i contemporani al poeta de Burjassot, una figura fonamental de la literatura valenciana i de la qual se celebra aquest 2024 el seu centenari. La música creada per Andreu Valor, Héctor Tirado i Blai Antoni Vañó per a aquest disc s’inspira, per tant, en la rica herència cultural valenciana i el cicle de Les Arts el que vol és, precisament, promoure aquest compromís.

Héctor Tirado, Andreu Valor i Blai Antoni Vañó. / Mónica Llop

Ben segur, aquesta futura actuació, que tindrà lloc el pròxim 9 de febrer, no només ressaltarà el talent individual de Tirado com a guitarrista, sinó també la seua capacitat per a col·laborar i crear música que ressona profundament amb la identitat cultural de tot el poble valencià. A més, participar en aquest esdeveniment no només consolida la seua posició com un dels músics més destacats de la seua generació, sinó que també li ofereix una plataforma per mostrar el seu talent a un públic més ampli i exigent.

Versatilitat

Ho dèiem al principi. Si hi ha un adjectiu que puga definir a la perfecció a Héctor Tirado, sense entrar en l’àmbit personal, seria «versàtil». Des dels seus inicis, el músic de Vila-real ha sigut reconegut per la seua habilitat per moure’s amb facilitat entre gèneres diversos, la qual cosa li ha permés participar en una àmplia gamma de projectes, tant en solitari com en col·laboració amb altres artistes. El seu estil abasta des del rock i el flamenc fins al jazz, sempre amb un segell personal que el distingeix i que l’ha fet mereixedor de la confiança d’alguns dels artistes més rellevants del panorama actual.