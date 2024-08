El planeta reggae del Rototom Sunsplash se pone en órbita en Benicàssim

Mirar el mapa de la ciudad del reggae en la que transforma cada año Rototom Sunsplash el recinto de conciertos de Benicàssim (Castelló, España) es un gesto casi obligatorio si no quieres perderte nada de lo mucho que va a ocurrir en esta 29º edición del festival, del 16 al 21 de agosto de 2024 .

Siete escenarios con 150 artistas, una decena de áreas extramusicales, zonas verdes y espacios para el descanso, un mercadillo en el que perderse entre cientos de productos de autor, un restaurante al aire libre con 30 propuestas gastronómicas, una galería de arte, un mercado artesano donde dar rienda suelta a la creatividad y múltiples servicios siluetean el recinto que alberga el festival. Es como un árbol: con el icónico león dando la bienvenida en el acceso, que se sitúa en la base, en la raíz; y el Main Stage (la plataforma sonora por la que desfilarán este año figuras como Alpha Blondy, Black Uhuru o los Wailers de Bob Marley) coronando la frondosidad de la copa.

Mapa del recinto de conciertos del Rototom Sunsplash.

En 72 horas arranca el mayor encuentro en torno a la música jamaicana de Europa. Recorremos ese mapa indispensable para que no se quede nada en el tintero. De la raíz al cielo.

El 16 de agosto a las 14.00 horas, el recinto de conciertos abrirá oficialmente. Lo hará cada día hasta las 6 horas de la jornada siguiente. No obstante, y para facilitar el acceso al público, las taquillas estarán operativas desde el 15 de agosto a 12.00 horas -y en horario ininterrumpido de 24 horas durante el 15 y el 16. Junto a ellas se erige el acceso al recinto, con esa escenografía leonina que se renueva verano tras verano. Y ahora sí, desde la raíz del festival, empieza el viaje.

Por delante, una amplia avenida con múltiples servicios a izquierda y derecha: un punto de agua (que también estará en la taquilla y por todo el festival), uno de los dos puntos violeta habilitados (el segundo estará en la acampada y juntos funcionarán 24 horas); el acceso a la acampada; el área de objetos perdidos y de atención sanitaria; consignas; lavabos; y los puntos de recarga de la pulsera cashless con efectivo o tarjeta (este sistema funcionará en todo el festival, salvo en el mercadillo y Rototom Store, donde las compras podrán hacerse en efectivo o con tarjeta).

Seguimos avanzando, y en el extremo derecho de esta gran vía de acceso emerge el primero de los siete escenarios: Dub Academy, que amplía su corner en su objetivo de convertirse en un encuentro planetario de la cultura sound system. Por aquí pasarán propuestas internacionales como El Gran Latido (Colombia); Kemadito Sound desde Argentina; Yugo Taguchi (Japón) junto a Greenlight, Serena y Lasai; Agobun desde Francia y Coco & Rowsi (Barcelona-Mallorca).

El viaje sigue por la tradicional rambla, que en su parte superior alberga Lion Stage, con un cartel que abrazan el dub de OBF x Iration Steppas en un show para escenario con única fecha en España o el regreso de la banda de Santa Cruz Midnite, liderada esta vez por Ron Benjamin. Lion Stage acogerá uno de los espectáculos más esperados de la edición, con guiño al jazz: el tributo del trombonista suizo Samuel Blaser, junto a músicos de primer orden, a Don Drummond, músico y compositor de Skatalites, que en 2024 celebra su 60 aniversario. También por aquí desfilarán Jesse Royal, Skarra Mucci, Mo'Kalamity y, representando a la nueva generación del reggae, Jah Lil, Naomi Cowan y Khalia; el eclecticismo de la brasileña Bia Ferreira; los valencianos Los Chikos del Maíz o las raperas barcelonesas Anier y Santa Salut; Manudigital, Pure Negga o la cumbia de Lxs Nadie.

Plaza Marley. Rototom 2023

Lion Stage se proyecta hacia el corazón de esta ciudad del reggae, un espacio central y verde lleno de vida; el mercadillo y la plaza Marley; la zona de restauración, con 30 propuestas internacionales para saborear platos de Jamaica a Líbano; las áreas de relax y descanso; y el escenario Jumping. También aquí emerge Rototom Circus Show. Cuatro compañías saldrán a escena del 17 al 20 de agosto, entre los dos primeros conciertos del Main Stage. De la marroquí Colokolo con su show acrobático ‘Chouf Le Ciel’ a las madrileñas Circo Circulum e Ido Loca y la valenciana Spinish circo.

Completan el eje central del recinto el área no profit -con ONG que compartirán sus proyectos con el público- y Pachamama, el espacio de reconexión personal y con la Tierra. Las ya habituales sesiones de yoga, junto a talleres de agricultura regenerativa, charlas para analizar el impacto del urbanismo exacerbado o la meditación activa con el taller de dub y tai chi que guiará el músico Macaco se abren paso bajo el característico domo.

Sesión de yoga en Pachamama.

Volviendo a Lion Stage y recorriendo el perímetro superior del mapa, la actividad sigue: House of Rastafari da paso a la galería a cielo abierto Social Art Gallery, y al área más africana del recinto: Jamkunda, un mini festival en sí mismo, con escenario (Jamkunda Stage), zona de charlas y talleres (Ataya) y las reclamadas sesiones de baile afromoderno que dan pulso a las tardes.

Jamkunda Stage proyectará cada noche la música afromoderna con los principales colectivos que la impulsan en España, como AfroBrunch, Follow the Party, Oyofe y Zsongo, y con el humorista WizProblema como maestro de ceremonias.

Sin dejar ese perímetro, y anexas a Jamkunda, encontramos una de las novedades de este año: Discovery Lab, un espacio dedicado a la ciencia para acercarla al público desde una vertiente didáctica y divertida. Componer melodías desde un piano cósmico, construir un cargador solar o abordar la extinción de los dinosaurios son algunas de las veinte actividades que integran la parrilla del nuevo espacio, la primera colaboración del prestigioso centro de investigación CERN con un festival español. El matemático y presentador del programa ‘Órbita Laika’ de TVE, Eduardo Sáenz De Cabezón, forma parte del amplio equipo de divulgadores científicos que guiarán la programación del área.

Las novedades se extienden a Teen Yard, el rincón preferido por el público adolescente, que por primera vez podrá disfrutar de descuentos del 50% en las entradas al festival. Teen Yard estrena zona deportiva para torneos de basket y acogerá una batalla de promesas y exhibiciones y masterclass de danza urbana.

Rototom Circus 2023.

El espacio para familias y público infantil, Magicomundo, se sitúa en el vértice del triángulo que forma junto a Discovery Lab y Teen Yard. Este rincón para público ‘menudo’ teje lazos con artistas del Main Stage en su novedosa Reggae Kids y dedica una triple jornada a la cultura valenciana con un taller fallero, un cuentacuentos homenaje al poeta Vicent Andrés Estellés y la presentación de otro libro de Zoo Il·lustrat sobre Palestina.

Magicomundo también se fusionará con varias de las actividades propuestas en el Mercado Artesano, que completa la zona más familiar del recinto. Desde aquí transitamos hacia el corazón sonoro del Rototom Sunsplash: el Main Stage. El eje que marca el pulso rítmico del festival y desde el que se divisa a la perfección esta ciudad del reggae, las montañas del Desert de les Palmes y los míticos atardeceres de verano.

Público en Rototom 2023, con el Main Stage al fondo.

Eclecticismo

El cartel del Main Stage 2024 es ecléctico. Dentro del reggae, y en concreto el roots reggae, aúpa a dos iconos como el marfileño Alpha Blondy y la banda jamaicana Black Uhuru (que darán en Benicàssim su único concierto en España) y desplegará shows especiales como el de The Wailers, la banda de Marley; o el de homenaje por el 80 aniversario de Peter Tosh, cofundador de los míticos The Wailers, y la única oportunidad de disfrutar de este directo en Europa. Se unen The Congos & Gladiators, Johnny Clarke, Twinkle Brothers, Marcus Gad o la banda californiana Groundation; junto al reggae más moderno de Alborosie con invitados especiales; Skip Marley representando a la nueva generación familiar del rey del reggae; o Naomi Cowan.

Alpha Blondy actuará el primer día del Rototom Sunsplash 2024, el 16 de agosto.

Las propuestas dancehall aterrizan con Beenie Man y Busy Signal -ambos con Benicàssim como única fecha en España- mientras el ska llega con Bad Manners y el afrobeats con el nigeriano Flavour. El Main Stage explora el eclecticismo a través de voces como la de Etana.

En cuanto al peso nacional del cartel, entre los reclamos figura el de los navarros Iseo & Dodosound; el show especial de Green Valley por sus 20 años de carrera, y el mestizaje de toque flamenco de Chambao. El cartel más patrio plasma una apertura clara al rap y al hip hop de la mano del dúo sevillano SFDK -celebrando su 30 aniversario-; y de artistas como Fernandocosta -que dará en Benicàssim su único concierto en la Comunidad Valenciana durante el verano. Fyahbwoy con Forward Ever Band ejemplifica la apuesta por el género dancehall desde España.

En el trayecto de descenso hacia la raíz del recinto, completando este recorrido por la intensidad que depara la 29ª edición, está Reggae University, el templo de la cultura jamaicana del festival. El presente y el futuro del reggae, el 80 aniversario de Peter Tosh, el auge del afrobeats o cuestiones como la masculinidad tóxica en la sociedad actual serán algunas temáticas que saltarán a escena en este espacio, que favorece el diálogo con artistas en las sesiones organizadas, que protagonizarán Romain Virgo, los miembros de la banda de Peter Tosh y su hijo Andrew, Harrison Stafford de Groundation, Stylo G, Manudigital, Johnny Clarke, Jesse Royal, Khalia, Jah Lil, Naomi Cowan, Flavour, Shopsydoo y, por primera vez, representación española con Iseo & Dodosound. Reggae University abrirá cada tarde su programación con la proyección de películas y documentales, e incluirá junto a las charlas, otras actividades como el taller de dub que impartirá el reconocido músico Chalart58.

DanceHall.

Este viaje concluye en la DanceHall: el histórico escenario del festival, presente desde sus inicios. Una de las plataformas más dinámicas del recinto, que reunirá dentro de su cartel a artistas como Stylo G, exponente del dancehall al puro estilo jamaicano; General Levy, icono de la escena jungle de UK; y Maureen desde Martinica con su shatta; y sound system sets con campeones del calibre de Walshy Fire, miembro de Major Lazer, y Kybba, del colectivo Basshall Movement. Se une la crew de bailarines desde España, Francia, Suecia y EEUU que impartirá clases de baile diarias (22.00 horas) y hará exhibiciones en el escenario durante las noches.

El séptimo escenario, Solé Rototom Reggae Beach, se ubica en la playa del Gurugú de Castelló con sound systems durante las tardes y conexión en bus desde el recinto.

El Foro Social se traslada al Teatre Municipal

En esta edición, las charlas del Foro Social se trasladan al Teatre Municipal de Benicàssim. Cinco sesiones (del 17 al 21 de agosto) que sumarán a invitados como la abogada Stella Assange, pareja además del cofundador de WikiLeaks Julian Assange; el neurólogo y catedrático de Harvard Álvaro Pascual Leone; o el rapero Arkano.

Los debates del Foro Social son de acceso gratuito, con reserva previa en el siguiente enlace:

https://linktr.ee/exoduscultura

Seguir el festival vía streaming

Un año más, el festival se puede seguir vía streaming a través del canal de Youtube del festival, que retransmitirá todos los conciertos -autorizados previamente por cada artista- del Main Stage y Lion Stage, y todas las sesiones del Foro Social y Reggae University.