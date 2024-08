El Pro Weekend Fest de Castelló revela el cartel de su 10º aniversario

Del 16 al 19 de octubre tendrá lugar la nueva edición del Pro Weekend Fest, un showcase & conference festival que este año celebra su décimo aniversario con la tranquilidad de haber sido pionero en la Comunitat Valenciana en la organización de este tipo de eventos.

El certamen, que ya es un referente en la escena musical independiente y que, tras un periplo en el que unió fuerzas con la Fira Valenciana de la Música Trovam volvió a su formato original el pasado año, ha revelado el cartel de artistas que promete hacer vibrar a todos los asistentes con una mezcla diversa y ecléctica de géneros musicales.

Entre los artistas confirmados destacan nombres como Back to the Hills, la prometedora C’est Karma, y el enérgico Chubby Cat. Además, el evento contará con la presencia de bandas internacionales como Creeping Jean, Dictatot y New Wave Kill, quienes compartirán escenario con talentos nacionales como Eva McBel y Junior Mackenzie.

Creeping Jean será uno de los conjuntos que ponga la nota internacional a la cita. / MEDITERRÁNEO

Más nombres propios

El festival, conocido por su ambiente íntimo y su apuesta por la música emergente, también contará con la participación de Nadia Sheikh, Jorge Da Rocha y el trío Karma Sheen. Otras propuestas interesantes que no se pueden perder son las actuaciones de La Femm, Venus Grrrls, The Silver Lines y Woody Harbour, entre otras muchas.

Con un total de 36 artistas y bandas en cartel, el Pro Weekend Fest se consolida como una cita imprescindible para los amantes de la música alternativa y de calidad. Además, el festival promete no solo ofrecer conciertos inolvidables, sino también una experiencia cultural completa en el corazón de Castelló.

Las entradas ya están disponibles aquí, y se espera una gran afluencia de público tanto local como internacional, deseoso de disfrutar de cuatro días llenos de música, cultura y buen ambiente.