Ara Malikian será un «intruso» en Castelló: ¿Cuándo?

El virtuoso violinista Ara Malikian regresará a la provincia de Castellón este otoño para presentar su nuevo proyecto, un trabajo cuanto menos singular con el que sigue sorprendiendo a propios y extraños.

Será el próximo 8 de noviembre, en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, cuando Malikian presente su nueva gira, Intruso World Tour. Este tour, que ha sido descrito como un viaje íntimo y personal, es una exploración de las complejidades de la identidad y la pertenencia a través de la música.

Malikian, conocido por su habilidad para fusionar estilos musicales de diferentes culturas, se embarca en este nuevo periplo con una misión clara: compartir su experiencia de sentirse como un «intruso» en distintos lugares y momentos de su vida. De origen armenio, nacido en el Líbano, y con una trayectoria artística desarrollada en Europa, el violinista ha enfrentado el desafío de no ser considerado plenamente parte de ninguna de estas identidades.

«En el Líbano no me consideraban suficiente ‘libanés’ porque era de origen armenio; los armenios no me consideraban suficiente ‘armenio’ porque había nacido en Líbano; y cuando me establecí en Europa, no me consideraban ‘europeo’ porque no había nacido en Europa», reflexiona Malikian. Estas experiencias marcaron profundamente su relación con la música, convirtiéndose en un reflejo de la nostalgia por un hogar que parecía inalcanzable, un lugar donde no lograba encajar del todo.

Malikian presentará en Castelló su nuevo show en noviembre. / MEDITERRÁNEO

Riqueza inesperada

Sin embargo, en medio de esta sensación de alienación, Malikian descubrió una riqueza inesperada. Su condición de «intruso» le permitió explorar y disfrutar de la diversidad musical y cultural más allá de sus raíces, aportando su perspectiva multicultural a cada nota que tocaba. Esta búsqueda le llevó a una revelación: «Gracias a mi condición de ‘intruso’, he descubierto que el mundo entero es mi hogar. Mi casa está en mi cuerpo y en mi alma, un espacio infinito donde la identidad se transforma y la música se convierte en un lenguaje universal», afirma.

El Intruso World Tour promete ser una experiencia única para los asistentes al Auditori castellonense, quienes podrán disfrutar de una fusión de sonidos y emociones que trascienden fronteras (puedes comprar tu entrada aquí). Malikian, con su violín como compañero de viaje, invitará al público a un recorrido por su mundo interior, donde las barreras culturales se disuelven y la música se erige como un lenguaje que todos pueden comprender y sentir.

El concierto en Castelló es una oportunidad imperdible para quienes buscan una experiencia musical profunda, cargada de significado y belleza. Ara Malikian, con su inigualable talento y su historia de vida, nos recuerda que la verdadera riqueza está en la diversidad y en la capacidad de abrazar lo que nos hace únicos.