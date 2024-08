Betxí es prepara per a una nova edició del Festival Bagatge

Betxí es troba en plena ebullició cultural amb el compte enrere per a la 26ª edició del Festival Bagatge, que tindrà lloc del 30 d’agost a l’1 de setembre. Aquest esdeveniment s’erigeix enguany com a resposta reivindicativa davant la decisió de l’Institut Valencià de Cultura de suprimir les subvencions a les companyies de teatre i a la música en valencià. «Des de Betxí continuem apostant per la cultura popular, la cultura valenciana i continuarem organitzant aquest tipus d’actes», assenyalen fonts municipals.

El certamen inclou una programació variada que omplirà els carrers de Betxí de música, teatre i circ. Entre els actes més destacats d’aquest any, la companyia local La Troupe Malabó celebrarà els seus 25 anys sobre els escenaris amb un espectacle especial el dissabte 31 d’agost a les 23.00 hores, al carrer Joanot Martorell. Aquesta companyia, amb un extens recorregut i diversos reconeixements com el Premi al Millor Espectacle per a Públic Familiar en la Mostra d’Alcoi 2023 i el Premi a Millor Vestuari de la Comunitat Valenciana 2021, ha estat part essencial del Bagatge des dels seus inicis.

Programació

La programació del Bagatge 2024 arrancarà el 30 d’agost a les 18.30 hores a la plaça de la Puríssima amb l’espectacle de dansa Faüla de la companyia Dos en Vilo, seguit per una representació de Karparty, de La Troupe Malabó, a les 19.30 hores a la plaça La Pietat.

El dissabte 31, el festival continuarà amb Tot bé! de Curolles a les 18.30 a la Puríssima, i a les 19.30, la companyia De tal palo presentarà l’acrobàtic Fisgoneo a la plaça de la Pietat. La jornada culminarà amb la celebració del 25è aniversari de La Troupe Malabó. Per finalitzar el festival, el diumenge 1 de setembre a les 19.00 hores, Roxi Katcheroff portarà a l’escenari Maralarin on the Rox a la plaça Major, un show ple d’humor i optimisme que tancarà amb èxit una edició més del Bagatge.