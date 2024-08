El regreso de Oasis: un viaje de vuelta a los escenarios con un legado en Benicàssim

La esperada reunión de Oasis en 2025 marca un hito en la historia de la música británica. Después de 15 años de separación, los hermanos Gallagher han decidido dejar atrás sus diferencias y regresar a los escenarios, lo que ha generado una oleada de entusiasmo entre sus seguidores de todo el mundo. Este retorno es particularmente significativo para aquellos que recuerdan las icónicas actuaciones de la banda en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), cuando el FIB era el FIB, uno de los grandes referentes sino el festival de mayor relevancia del país (y no como ahora) y donde Oasis dejó una huella imborrable.

Oasis en el FIB: Tres actuaciones legendarias

Oasis debutó en el FIB en 2000, en un momento en que la banda estaba en la cúspide de su popularidad tras haber lanzado álbumes tan influyentes como Definitely Maybe (1994) y (What's the Story) Morning Glory? (1995). Su actuación en Benicàssim fue uno de los momentos más destacados del festival ese año, y consolidó la reputación de la banda como uno de los actos en vivo más potentes del mundo.

Cinco años después, en 2005, Oasis regresó al FIB en un contexto diferente. La banda había lanzado Don’t Believe the Truth ese mismo año, un álbum que fue bien recibido tanto por la crítica como por los fans. La actuación de 2005 fue igualmente memorable, con un setlist que combinó los nuevos temas con los clásicos que ya habían definido a toda una generación. Este concierto reafirmó la conexión especial de la banda con el público español y la importancia del FIB en su historia.

Liam Gallagher saltó sobre los fans que acudieron a ver la actuación de Oasis en el FIB en 2009. / Paco Poyato

La última actuación de Oasis en Benicàssim tuvo lugar en 2009, en lo que sería una de las últimas presentaciones de la banda antes de su disolución. Este concierto estuvo marcado por la tensión entre Liam y Noel Gallagher, una tensión que finalmente llevaría a la ruptura definitiva de Oasis poco después, y por otros incidentes de gran estrés e incertidumbre como la que protagonizaron unos hooligans trepando por la altísima torre de sonido del escenario y el techo de la caseta de los lavabos. De hecho, como informó en su momento Núria Martorell, un miembro de la organización del festival y hasta el mismo Noel Gallagher amenazaron con no continuar el concierto si no bajaban.

Esa actuación de 2009 se recuerda también por la espantada de Liam cuando el público coreaba el célebre Wonderwall. El cantante dejó de cantar y soltó: «Os la sabéis, pues que os jodan». Sin embargo, a pesar de las fricciones internas, a pesar de todos esos momentos de delirio, el concierto en el FIB 2009 fue un recordatorio del poder y la magia que Oasis era capaz de desatar en el escenario.

Noel Gallagher en 2012: Un retorno en solitario

Tras la disolución de Oasis, Noel Gallagher continuó su carrera en solitario con «Noel Gallagher's High Flying Birds». En 2012, Noel regresó a Benicàssim, esta vez sin su hermano y bajo su nuevo proyecto. Su actuación en el FIB 2012 fue un éxito, ofreciendo a los fans la oportunidad de escuchar tanto su nuevo material como algunos de los clásicos de Oasis que aún resuenan con fuerza. Este concierto fue una prueba de que, aunque los caminos de los hermanos Gallagher se habían separado, la música de Oasis seguía viva en los corazones de sus seguidores.

Histórico cartel del FIB en el año 2000, con la presencia de Oasis como cabeza el 4 de agosto. / MEDITERRÁNEO

El regreso de Oasis en 2025: ¿Qué podemos esperar?

El anuncio del regreso de Oasis en 2025 ha despertado una gran expectación. Los conciertos en el Reino Unido y más allá prometen ser eventos históricos, donde se reunirán generaciones de fans para revivir la magia de una de las bandas más influyentes del Britpop. Aunque no hay confirmación de que la banda vuelva a tocar en Benicàssim, el legado de sus actuaciones en el FIB sigue siendo un capítulo importante en la historia de Oasis.

El FIB, que fue testigo de tres de las actuaciones más memorables de la banda, y del regreso de Noel Gallagher en solitario, ocupa un lugar especial en el viaje de Oasis. Este próximo capítulo en 2025 es un testimonio del poder duradero de su música y de la conexión única que la banda forjó con sus fans en España y en todo el mundo.