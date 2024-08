BigBlack Rhino porta la seua mescla de rock, blues i soul al Singin' in the Cave de la Vall

El diumenge 1 de setembre, el cicle de concerts Singin' in the Cave de la Vall d'Uixó rebrà a BigBlack Rhino. La banda, formada en 2014 i liderada per la carismàtica veu de Núria Mancebo i el talentós guitarrista i productor Gerard Brugués (Pakitsguitar), arribarà amb la seua potent mescla de rock, blues i soul per a deleitar els assistents a les Coves de Sant Josep.

BigBlack Rhino, influenciada per grans noms com Alabama Shakes, Janis Joplin i Ben Harper, ha recorregut un camí ascendent des de la seua creació, consolidant-se com una de les propostes més vibrants del panorama musical. En el Singin' in the Cave, la banda presentarà una formació reduïda, centrada en la veu i la guitarra, la qual cosa permetrà al públic gaudir d'un repertori íntim i ple d'emoció.

Durant el seu concert, interpretaran una selecció de temes dels seus dos aclamats àlbums, Come Back Home i Thoughts Under the Skin, combinats amb versions de clàssics del soul i el blues. Aquestes versions, acuradament triades, redescobreixen cançons que alguna vegada podrien haver caigut en l'oblit, però que ressonen amb una força renovada, capaces de commoure i fer vibrar l'ànima.

L'actuació, que començarà a les 20.00 hores, promet ser un còctel explosiu d'emocions.