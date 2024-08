Carmen Amoraga: «Lo más complicado es darnos permiso para creer que somos escritores»

La escritora valenciana Carmen Amoraga ganó el Premio Nadal en 2014 con La vida era eso, una novela íntima y universal sobre el amor y la pérdida, el valor de lo vivido y de lo por vivir. Es una de las autoras más reconocidas de la Comunitat y del país, además de haber sido Directora General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat entre 2015 y 2023. Ahora impartirá un taller de escritura creativa en Castelló, concretamente en la librería Argot. ¿Cuándo? De octubre de este 2024 al mes de abril de 2025. Cada martes, de 17.30 a 19.30 horas, ofrecerá algunas claves para aquellas personas que estén familiarizadas con la escritura y quieran desarrollar su proyecto.

De escribir novelas a ayudar a otros a escribirlas. ¿Cómo ha nacido este proyecto que te traerá a Castelló durante seis meses?

Lo cierto es que estoy haciéndolo ya en varios puntos. He estado tanto tiempo dedicada a tantas cosas, que en el 2023 decidí resetearme y en plena promoción de El corazón imprudente, pensando en mi futuro inmediato, me di cuenta de que me apetecía compartir con otras personas lo que sé sobre el proceso de creación. Tengo proyectos en varias librerías de València, Gandía, ahora también en Castelló, y voy a tomar el relevo de Rosario Raro en el taller de la Universidad Popular del Puerto de Sagunto.

Y mientras apoyas a otros para que desarrollen su faceta literaria, ¿qué pasa con la tuya?

Pues voy a compaginar esa faceta con la promoción de mi nueva novela, La memoria infiel, que sale el 2 de octubre. Durante ese tiempo del que te hablaba, lo que no hice fue publicar, salvo Basta con vivir, pero sí que escribía. Ahora voy a recuperar ese tiempo sin publicar.

Suele ser una pregunta recurrente cuando se hace referencia a los talleres de escritura, pero ¿se puede aprender a escribir?

Doy por hecho que las personas que vendrán al taller que con Juanvi Centelles hemos organizado en la Librería Argot, ya están familiarizadas con la escritura, han escrito algo o tienen un proyecto, pero necesitan un poco de refuerzo con las técnicas. La escritura tiene mucho de magia e instinto, pero también tiene técnica. Muchas las conocemos intuitivamente como lectores, pero si adquieres el hábito de trabajar periódicamente con la técnica, consigues que sea más fácil terminar la idea que tienes en mente.

¿Y en qué vas a centrarte para desarrollar esa parte?

Durante dos horas, una vez a la semana, vamos a plantear una novela desde el principio, cómo surge, hasta cuándo y cómo se termina. Y a partir de ahí, abordaremos el y ahora qué, cómo se crean los personajes, cómo se hacen los diálogos, cómo se estructuran. Serán dos horas de sesión conjunta, pero tutorizaré de manera individual los trabajos de cada alumno.

Los perfiles de asistentes al taller pueden ser muy distintos, pero ¿qué será lo que al final todos tendrán en común?

Hace falta una idea. La verdad es que tan malo es el exceso como el defecto. Si tienes muchas, no sabes cómo decidirte, por eso resulta esencial la planificación. Elegir un tema, una trama... Se habla mucho del escritor de mapa o del escritor de brújula. En este caso, lo fundamental es la planificación, para que cuando no tengas tiempo, cuando tengas un bloqueo o miedo, sea más sencillo que continúes. Lo nefasto, en cualqiuer caso, es la falta de planificación. Escribir es mucho más que sentarte a hacerlo.

Desde tu experiencia hasta la fecha dando respaldo a otras personas que quieren escribir, ¿qué es lo que más te llama la atención de las personas que participan en este tipo de actividades?

Lo que más me llama la atención es descubrir que lo que parece más sencillo, es lo más complicado. Esa parte en la que nos damos permiso para creer que somos escritores. Escritor es el que escribe, lo publique o no, lo venda a una editorial o lo autopublique. Después de más de diez novelas publicadas, la conclusión a la que he llegado es que si no te das permiso para reconocerlo, siempre hay otra cosa que es más urgente que hagas y acabas boicoteándote como escritor.

¿En las sesiones habrá, por tanto, un poco de terapia para que uno pierda ese miedo a escribir?

Gran parte del tiempo se dedica a ayudarles, a recordarles que hay que establecer un hábito. En la medida de las posibilidades de cada cual, hay que dedicar un tiempo a hacerlo, una hora al día, los días que tengan M, dos horas a la semana... Adoptar un hábito que puedas mantener y comprometerte para no dejarlo. ¡Cuántísimos grandes escritores no se dan cuenta de que lo son! Escribir, al final, es una necesidad y, a veces, hace falta esa rutina y esa disciplina para hacerlo.

Por tanto, desde tu punto de vista, un escritor, ¿nace o se hace?

Hay personas que tienen una habilidad y otras que no la tienen, hay quien nace con la mirada del escritor, la que te hace que digas «esto tiene una novela». Pero al final, da igual qué pase con lo que estás escribiendo, lo importante es que lo saques, si en el proceso ganas seguridad, dejarás que otras personas lo lean, porque descubrirás que la posibilidad de que a alguien no le guste, no es más que una opinión.

Promete ser una experiencia completa para los asistentes.

Ya sabes eso de que el saber no ocupa lugar y si tienes ganas, puedes aprender de la ponente, de ti mismo y de las otras personas. Hay mucho de compartir, aprender de ti, de mí y de los demás.