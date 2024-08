El ritme del jazz i el swing, protagonista als carrers de Peníscola

Peníscola està llesta per a viure des del 30 d'agost i fins a l'1 de setembre la quarta edició del Street Jazz Weekend, que omplirà els carrers de la localitat de jazz, swing i dixieland, amb cinc actuacions i un taller de ball que, com a novetat, permetrà als assistents aprendre els passos bàsics del Lindy Hop.

L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Cultural Club de Músics de Peníscola, tindrà lloc a l’aire lliure al Passeig Marítim, davant de les lletres XXL de la ciutat, on es reuniran grups i intèrprets de reconegut prestigi internacional. El festival, que s’ha convertit en una cita obligada per als amants del gènere de la província, ofereix l’oportunitat única de gaudir de música en viu en un entorn espectacular i de manera gratuïta.

Entre les actuacions destacades, es troba la presentació del disc Struttin’ in the Front Line per Chema Peñalver New Orleans Jazz Band, que tindrà lloc el dissabte 31 d’agost, a les 23.00 hores. Aquest concert transportarà el públic a l’època daurada del jazz de Nova Orleans, revivint la força del blues i el ritme del ragtime amb una formació clàssica de trompeta, trombó, clarinet, contrabaix, piano i bateria. La banda es caracteritza per recuperar el so genuí dels anys 20 i 30, interpretant versions de temes clàssics amb un toc modern sense perdre l’essència de l’època.

El cartell de la present edició. / MEDITERRÁNEO

Més propostes

El programa del festival també inclou actuacions de la Sedajazz Kids Band i Origen 69 el divendres 30 d'agost; Jazz Minds i The Old Style Masters Swing el dissabte 31 i diumenge 1 de setembre, respectivament. A més, el taller de Lindy Hop impartit per l’Escola Modo Swing el diumenge, a les 20.00 hores, permetrà als assistents gaudir d’una experiència interactiva junt amb els músics i professors de ball.

L’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, destaca el «salt qualitatiu» que ha experimentat el festival en les quatre edicions, convertint-se en un esdeveniment que combina música en viu i participació activa del públic en un entorn extraordinari. Per la seua banda, Jesús Bayarri, director del Street Jazz Weekend, ha subratllat la proximitat que es genera entre els músics i el públic, especialment a través d’activitats com el taller de ball.

El director de la cita al costat de l'alcalde de Peníscola durant la presentació. / MEDITERRÁNEO

Amb aquesta programació, el Street Jazz Weekend referma el seu compromís d’oferir música de qualitat en un format accessible i pròxim, potenciant el valor dels músics locals i convertint-se en un referent cultural a Peníscola.