Orpesa acomiada la primera edició del Festival JazzFim

Orpesa està a punt de culminar tres dies intensos de música amb la primera edició del Festival de Música JazzFim 2024, que va començar aquest passat 28 d’agost al nucli antic del municipi. El certamen, que ha convertit la localitat en un referent del jazz a nivell provincial, ofereix una variada programació que ja ha captivat el públic i que hui viurà la seua jornada estel·lar amb l’esperada actuació de l’històric contrabaixista valencià Lucho Aguilar.

Aquesta nova cita va començar dimecres passat amb un recital de piano a càrrec del jove talent castellonenc Fortunato Salvador García Piquer, que va oferir una elegant i emotiva actuació en l’Espai Cultural. Ahir, l’acció es va traslladar a la plaça de l’Església, que es va convertir en l’escenari perfecte per a la cantant Eva Romero i el seu quintet, que van presentar el seu projecte Bolero’zz, un homenatge als boleros amb un toc de jazz que va encantar els assistents.

El jove pianista Fortunato Salvador García Piquer fou l'encarregat de l'apertura del festival. / MEDITERRÁNEO

La guinda del certamen

La nit del 30 d'agost, a les 22.30 hores, el I Festival JazzFim posarà la guinda al pastís amb el plat fort de l’edició: l’actuació del quintet de Lucho Aguilar, que pujarà a l’escenari de nou situat a la plaça de l’Església. Aguilar, un dels contrabaixistes més influents del jazz espanyol, aportarà tota la seua experiència i carisma, tancant el festival amb un concert que promet ser memorable. Amb una trajectòria de més de quatre dècades, el músic valencià oferirà al públic un dels moments més esperats d’aquest JazzFim que l’alcaldessa d’Orpesa, Araceli De Moya, ja va valorar positivament a l’inici, destacant la importància de continuar ampliant l’oferta cultural del municipi. De Moya va destacar que «aquesta primera edició de JazzFim demostra que Orpesa pot ser un referent del jazz i de la cultura musical en general, i estem molt satisfets amb l’acollida que ha tingut».

Al llarg de la temporada estival, els carrers d’Orpesa s’han omplit de nombroses propostes culturals per a tots els gustos, com també remarca el regidor de Cultura, Juan García, que incideix en què el «JazzFim és una excel·lent manera de tancar un estiu ple d’esdeveniments musicals». No hem d’oblidar que el municipi ha acollit diversos festivals d’estils musicals diferents, des del Reggaeton Beach Festival (on miles de joves van desfilar durant tot un cap de setmana gaudint de les actuacions d’artistes com Anuel AA) fins a la XXI edició de l’ORFIM, consolidant-se com una destinació clau per als amants de la música.

Amb l’actuació de hui del reconegut contrabaixista Lucho Aguilar, el JazzFim tancarà la seua primera edició deixant una marca prometedora en el calendari cultural de la localitat i també de la província de Castelló.