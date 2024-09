3.000 personas aclaman los grandes éxitos de las Nancys Rubias en l’Alcora

El grupo Las Nancys Rubias, liderado por el popular Mario Vaquerizo, reunió en el recinto de la Pista Jardín de l’Alcora a 3.000 personas, pese a que a la misma hora coincidían las emboladas de toros cerriles, en lo que fue la actuación estelar de las fiestas del Cristo.

Vaquerizo, muy comunicativo con el público y nombrando muchas veces la palabra l’Alcora, se entregó junto a su grupo en un concierto de cerca de dos horas.

Sonaron temas que la gente se sabía como Me encanta, Alfabeto Nancy y Peluquitas, reseñando también que Vaquerizo cantó hits tan conocidos como El Rey del Glam, de Alaska y Dinarama y de Loquillo, y destacando que elogió al grupo castellonense Los Romeos, cantando su tema Mi vida rosa.

Antes del concierto el cantante, muy amable, se fotografió con la reina de fiestas de l’Alcora, Claudia Llorca Bovea, y su corte de honor.

En los últimos dos años, las Nancys Rubias se han convertido en uno de los grupos más solicitados en festivales, verbenas y fiestas privadas. De hecho, en el 2022 la banda tuvo más de 50 bolos y el pasado 2023 más de 60 eventos. Es decir, Juan Pedro del Moral, Miguel Balanzategui, Mario Vaquerizo y su hermana Marta se encuentran en un excelente momento.

Mario Vaquerizo lidera esta agrupación musical de gran éxito en el panorama nacional. / R. D. A.

20 años de trayectoria

Las Nancys Rubias son un grupo musical español de pop, glam y electrónica que se creó en Madrid en 2004 liderado por Mario Vaquerizo (Nancy Anoréxica) y conocido también por ser marido de la cantante Alaska; y representante de Fangoria, de la actriz y cantante Leonor Watling y de Dover. Han publicado numerosos discos con Warner Music, con temas como Sálvame, Corazón de Hielo o Di que Sí. Las Nancys Rubias siempre han estado muy unidas al grupo Fangoria (Alaska y Nacho Canut) desde su creación, llamándose a este grupo los madrinos de las Nancys en cuestión. Las letras de discos de las Nancys Rubias, como Nancys Rubias, Gabba Gabba Nancy y Una cita con Nancys Rubias han sido escritas por Nacho Canut, la mitad de Fangoria y considerado uno de los mejores letristas de las últimas décadas en España.

En l’Alcora interpretaron su sencillo Me encanta (I Love It), versión del tema I Love It, de Icona Pop, el cual gustó mucho al publico alcorino y visitantes: no en vano, logró más de 100.000 visitas en un día y llegó al nº dos en iTunes.

Salieron como teloneros los castellonenses Anora Kito (la mayoría, de Onda), agrupación formada en 2019 e integrado por Óscar Barchino (guitarra y voz), Santi Vilar (guitarra), Pedro Albalate (teclados y sintes), Juan Buonamisis (batería) y Sergio Navarro (bajo). Y culminó la última velada musical el grupo Lapsvs, de Guadalajara.