'El País Valencià', de Vicent Ventura, reeditat

No ha de sorprendre que a la població valenciana actual li coste de representar-se les expectatives dels canvis polítics que s’obrien camí en el panorama social d’aquestes latituds, a la desaparició del dictador. La circumstància s’esdevenia, a més, en una època en què el país ingressava en un procés de transformacions sense precedents, que afectaven el conjunt dels àmbits socials, dins el qual va constituir un autèntic terratrèmol en el camp de les idees l’aparició d’El País Valenciano i de Nosaltres els valencians, dos títols clàssics de Joan Fuster.

Un any clau: 1978

En aquell ambient d’inquietuds i d’esperances, l’any 1978 marcava una fita en la història contemporània del país, per tal com inaugurava el nou règim polític que representava la constitució del Consell del País Valencià. Era també l’any que l’Abadia de Montserrat publicava El País Valencià, de Vicent Ventura, periodista castellonenc de vocació europeista i de compromís civil insubornable.

L’obra de Ventura venia a refermar l’encert i l’oportunitat de la visió subversiva amb què el seu amic Fuster va encarar-se amb la realitat valenciana, la qüestió que es tornava tema d’atenció preferent, considerat des d’angles diversos, tal com exemplificaven, posem per cas, les publicacions dels anys setanta Nomenclàtor geogràfic del País Valencià, Estructura econòmica del País Valencià, El País Valencià i els altres, de Gómez Nadal o País Valencià, pels camins del retrobament, de Soriano Bessó.

Un retrat crític de la societat valenciana

Amb El País Valencià Ventura posava els recursos didàctics personals i l’originalitat del seu estil periodístic a construir un retrat de la societat valenciana en plena transformació. Un retrat crític, per descomptat, que redactava «professionalment desterrat» al seu país. Aquesta visió interpretativa rep en el llibre el suport impagable de les fotografies originals de Francesc Jarque.

Era un temps en què la qüestió de la identitat col·lectiva dels valencians havia aconseguit un protagonisme notori i el llibre no podia restar-ne al marge. Fenòmens, com ara, l’estructura física allargassada del territori —ben mirat, un autèntic camí— i els constants fluxos migratoris que rep al llarg de la història, juntament amb la frontera lingüística que el solca de dalt a baix, han condicionat la presència ací, al costat dels «valencians catalans», d’altres menes de valencians. Fet i fet, «la història ens ha deixat al nostre País un embolic considerable», acabava sentenciant l’autor.

'El País Valencià' Autor: Vicent Ventura Editorial: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I 214 páginas; 12,50 euros

La descripció del país Ventura la fa bàsicament des de la perspectiva geogràfica i, més encara, des de l’economia. Val a dir que al servei d’un tal objectiu hi aporta una pila de dades i d’observacions, especialment les d’ordre econòmic, que representaven una considerable originalitat a l’època. Enfront del tòpic del «Levante feliz», per exemple, hi denunciava la situació «desastrosa, gravíssima» de l’activitat citrícola. Al mateix temps, no s’aturava en la simple protesta contra la situació, sinó que tot d’una reclamava i suggeria solucions polítiques peremptòries.

En qualsevol cas, la complicitat de Ventura amb la causa del país el duu a reclamar dels seus lectors que la compartisquen. Efectivament, El País Valencià constitueix una invitació a revisar amb mirada crítica aquesta societat. I val a dir que, amb aquest propòsit, l’abundància d’interrogants que marquen el discurs de l’obra -un ver discurs dialògic- hi aconsegueix una eficàcia elevada en la seua finalitat pedagògica.

Ventura: escèptic i optimista alhora

Permeteu-me d’afegir ací un darrer apunt: més que no un entusiasta del seu país, Ventura s’hi manifesta escèptic, alhora que bé el reconeix com a seu i, per damunt de tot, el vol lliure i amable per viure-hi. Al capdavall, endut per una punta d’eufòria, el veia «una realitat en marxa». Ben mirat, Ventura era un escèptic que militava en l’optimisme.

El 2024 es va celebrar un menjar en honor a Vicent Ventura amb diversos representants de la cultura i la política castellonenca. / David García

S’imposa, en definitiva, que reconeguem l’esplèndid regal de Nadal que ens acaba de fer la Universitat Jaume I amb aquesta reedició d’El País Valencià, de Vicent Ventura, castellonenc indefectible. Encapçala l’edició un pròleg de Francesc Pérez Moragón, que també és l’autor d’una altra novetat, publicada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Vicent Ventura. Una vida per la llibertat, que inclou una relació d’articles de Ventura, elaborada per Magda Pellisser i Nel·lo Pellisser.

Novetats editorials sobre Ventura

La tercera novetat, a punt d’aparèixer, serà l’edició, amb pròleg de Francesc Bayarri, de l’inèdit de Ventura, L’ofici que em furtaren. La Transició amb ulls de periodista, que publicarà la Institució Alfons el Magnànim. I encara comptem amb un parell més d’obres que es troben en la darrera fase del procés d’edició: l’editorial Afers publicarà Paraules d’un demòcrata. Entrevistes, 1960-1983, a cura d’Adolf Beltran; finalment, la Universitat d’Alacant s’encarrega de publicar una Antologia d’articles, de Ventura, a cura de Nel·lo Pellisser.

A fi de comptes, amb la reedició d’El País Valencià, l’UJI obri la sèrie de les cinc obres que constituiran el monument més sòlid commemoratiu del centenari de Vicent Ventura i la contribució més eficaç a la recuperació de la figura d’aquest castellonenc memorable.