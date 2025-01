Mawot, de Almassora al Benidorm Fest: «Estoy preparado para ir a Eurovisión»

Mawot es el alter ego de Roberto Comins, un artista y productor de 51 años nacido en Almassora. Influenciado por grupos como Modern Talking, Boney M y otras figuras de la música disco de los 80 que escuchaba junto a su padre, fue gracias al teclado que este le regaló cuando tenía solo 17 años que empezó a hacer sus primeros pinitos hasta llegar a participar en el antiguo Festival de Benidorm en 2001. Esta fue su última actuación como cantante y ahora, 24 años después, regresa al mismo escenario para participar en un Benidorm Fest que se celebrará entre el 28 de enero y el 1 de febrero.

Mawot intentará ganar con su canción 'Raggio Di Sole'. / MEDITERRÁNEO

Mawot es así uno de los 16 artistas que componen la cuarta edición del festival, en el que hay otra castellonense como Selena, integrante del popular dúo Sonia y Selena. Desde 2001 hasta hoy, Roberto Comins ha hecho «de todo», como él mismo reconoce. Entre otras cosas ha producido música para otros artistas, aunque nunca abandonó la idea de crear e interpretar su propia música, contando con varios singles publicados.

Esperada ‘resurrección’

«Como artista morí en el 2001», afirma un Mawot que se felicita de resurgir en un escenario tan mediático como el Benidorm Fest. Sobre la posibilidad de ganar y acudir a Eurovisión reconoce lo siguiente: “Yo lo quiero todo, pero soy muy realista y sé que tengo un perfil bajo, empezando por los seguidores en redes sociales. Voy sin expectativas porque no tengo presión, pero estoy preparado para Eurovisión o para lo que venga”.

En primer lugar, eso sí, Roberto quiere “disfrutar con esa actuación”, que considera “un autorregalo”. Admite que “otras propuestas parten con ventaja” para auparse con la victoria final, pues su candidatura se encuentra entre las más humildes: “Ganar sería demasiado porque todo me lo hago yo, desde la letra a la música, edición… Lo único que he tenido que pedir ayuda es con la puesta en escena, que la llevan los escenógrafos que el año pasado prepararon la canción ‘Zorra’, que fue la que ganó”.

Para quien quiera conocer mejor a Roberto Comins hay que decir que ha pasado los últimos años en Madrid, donde ha participado en la creación de varias canciones para series en Disney, Mediaset o Comedy Central, produciendo además canciones para personajes como Quequé. “En Almassora es más difícil llegar donde quieras en el mundo de la música, aunque ahora con las redes sociales sí puedes hacerte escuchar desde cualquier sitio. De todas formas aposté por salir y no me arrepiento”, asegura.

Antes de emigrar en el año 2009, el cantante trabajó durante siete años en la empresa Macer, donde se dedicaba “a cortar hierros para hacer moldes cerámicos”. Pese a estar en una industria tan alejada como la musical nunca perdió de vista su pasión: “Mientras estaba en Macer grabábamos hasta videoclips los compañeros”.

La formación de Mawot como artista es autodidacta, aunque sí recibió clases de técnica vocal en Castelló durante tres años. Ahora con su tema ‘Raggio di Sole’ intentará sacar a relucir todos esos conocimientos adquiridos por propia experiencia durante este tiempo. Sobre la canción propiamente dicha, el cantante afirma lo siguiente: “Va sobre un niño que proyecta sus sueños como hacía yo. La canción hace una dualidad entre lo que quieres hacer y lo que haces”.

Mawot reivindica por último que su participación en Benidorm Fest se la ha ganado a pulso: “Hay otros compañeros a los que les invitaron. De los 16 que vamos muchos solo con el nombre lo tenían hecho, pero a mí no me conocían previamente. Presenté un formulario y parece que al jurado le gustó porque me seleccionaron”. ¡Suerte!