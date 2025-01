Feslloc 2025 avança cartell... i ve fort

El Feslloc, el festival de referència de la música en valencià, torna enguany a Benlloc (la Plana Alta) per celebrar la seua 19a edició, amb un cartell espectacular i moltes sorpreses. Aquest esdeveniment, que se celebrarà el 10, 11 i 12 de juliol, és un punt de trobada per a tots aquells que defensen la llengua i la cultura través de la música.

Cita reivindicativa a Benlloc

Benlloc és, des de fa gairebé dues dècades, l’epicentre d’un festival que no sols és música, sinó també compromís, reivindicació i resistència. Any rere any i sovint a contracorrent, el Feslloc s’ha consolidat com una cita imprescindible per a aquells que volen gaudir de la millor música en valencià.

Segons Àngel Ribés Bellés, president de l’Associació Feslloc i alcalde de Benlloc, “el Feslloc és molt més que una agenda de concerts: és un espai per al diàleg, la reflexió i l’activisme”.

De fet, a més de la música, el festival programa tallers, xarrades i activitats esportives, cosa que el converteix en un aparador on es visibilitza la lluita per la llengua, el feminisme i altres causes socials. Per al públic assistent, és una oportunitat única per submergir-se en un ambient que combina diversió i consciència social.

Cartell del Feslloc 2025. / Mediterráneo

Un cartell de talent i emocions

La 19ª edició del Feslloc ve marcada per un cartell de luxe. Entre els artistes confirmats hi ha noms consolidats i artistes emergents:

La Fúmiga. / Mediterráneo

La Fúmiga, una de les bandes més estimades pel públic del Feslloc.

Fillas de Cassandra. / Mediterráneo

Fillas de Cassandra, amb la seua proposta innovadora i feminista que emociona i fa reflexionar.

ZETAK / Mediterráneo

ZETAK, des d’Euskal Herria, amb un directe carregat d’electrònica i emocions.

Auxili. / Mediterráneo

Auxili, una de les bandes més emblemàtiques del reggae valencià, que torna als escenaris del Feslloc amb la seua energia inconfusible i nou disc sota el braç.

Flashy Ice Cream / Mediterráneo

Flashy Ice Cream, que portaran els ritmes urbans més frescos i innovadors.

La Maria. / Mediterráneo

La Maria, que seguirà desplegant el seu talent inconfusible.

Quinto. / Luck Tomas

Quinto, probablement l’artista més representatiu del nou rumb de l’urban valencià.

Abril / Mediterráneo

Abril, jove artista que en cada nou tema suma seguidors i acumula elogis.

Bèrnia. / Mediterráneo

Bèrnia, un projecte emergent que ja està donant molt a parlar.

Naina. / Mediterráneo

Naina, que promet captivar el públic amb la seua veu i les seues lletres.

L’organització encara no ha anunciat la totalitat dels grups que hi participaran. En les pròximes setmanes s’anunciaran noves confirmacions d’artistes i es completarà, definitivament, el cartell del festival.

Un festival sense finalitat lucrativa

El que fa del Feslloc un festival únic no és sols el seu compromís amb la música en valencià, sinó també la seua filosofia. Com afirma Voro Golfe Cervera, coordinador del Feslloc, “no perseguim enriquir-nos, sinó fer cultura de qualitat, descentralitzada i des de l’activisme polític. Els ingressos del Feslloc es destinen íntegrament a pagar el treball d’artistes, empreses de serveis diversos, assegurances i personal laboral. Els beneficis, si n’hi ha, només permeten garantir la continuïtat del festival i renovar el nostre compromís amb la música en valencià”.

Tot preparat per a una edició històrica

Amb un cartell ple de talent, una localització immillorable, una privilegiada zona d’acampada i la tranquil·litat de ser un festival no massificat que permet al públic conviure amb harmonia i humanitat, Benlloc tornarà a ser un referent cultural i un espai de trobada per a tots aquells que defensen la música en valencià i que veuen en el Feslloc un símbol de dignitat, resistència i coherència cultural i política.