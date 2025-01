El cicle teatral 'Castelló a Escena' torna al Raval amb 14 companyies participants

El dissabte, 11 de gener, s'alça el teló de la 33a edició de Castelló a Escena, un dels cicles de teatre amateur més consolidats del país. Amb 14 companyies participants —dues més que l’any passat—, l'esdeveniment es desenvoluparà fins al 18 de maig al Teatre del Raval Rafa Lloret. L'obra inaugural, Divendres d'octubre amb vista, anirà a càrrec de la companyia Amics del Teatre.

Les funcions es representaran cada dissabte i diumenge a les 19.00 hores, amb entrades disponibles al preu de 4 euros al web www.entrades.castello.es.

Un èxit creixent

En l'edició de 2023, el certamen va assolir xifres impressionants amb 3.958 entrades venudes en 24 funcions, aconseguint una mitjana de 164 espectadors per sessió. Segons l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, aquestes dades reflecteixen «l'enorme èxit de públic i la qualitat de les companyies, dues de les senyes d'identitat d'aquest certamen».

Una aposta per la cultura local

Durant la presentació del cicle, Carrasco i la regidora de Cultura, María España, han destacat l'aposta de l'Ajuntament per fomentar una cultura inclusiva i desestacionalitzada. «Aquest cicle és una mostra més de la cultura de tots i per a tots. Continuarem treballant de la mà de les companyies per a assolir nous reptes que semblaven impossibles fa uns anys», ha afegit Carrasco.

El programa inclou una oferta variada de sainets, obres contemporànies i estrenes d'autors locals. A més d'Amics del Teatre, hi participaran companyies com Brau Blocau, Baladre, Tragapinyols, L'Armelar, Escenatrama, Tarongers, Entre Bastidors, Ceva Teatre, El Cresol, Espiral Teatre, Maset de Frater, L'Enfilat i Pléyade Artifici.

Una tradició arrelada

Amb més de tres dècades de trajectòria, Castelló a Escena s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants del teatre amateur, consolidant-se com un referent cultural a la ciutat. Tot està a punt per gaudir d’una temporada plena de talent local i emocions al Teatre del Raval.