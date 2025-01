Morella Negra Com la Trufa travessa la frontera: A la conquesta de Catalunya!

El festival Morella Negra Com la Trufa, un esdeveniment consolidat com a referent cultural i gastronòmic, celebra enguany la seua desena edició i ho fa amb una aposta per l’expansió i la col·laboració entre territoris. Així, la cita literària s’amplia en temps i espai, amb activitats a la capital dels Ports del 21 al 23 de febrer, i una jornada final a Alcanar el 15 de març sota el títol Morella/Alcanar, Black Connection. Aquesta innovadora col·laboració reforça els vincles culturals i promociona el patrimoni literari i gastronòmic de les dues regions.

Un maridatge cultural i gastronòmic únic

Morella Negra Com la Trufa destaca per la seua proposta de fusió entre literatura negra i alta gastronomia. Aquesta edició aprofundeix en la simbiosi entre els dos territoris, unint Morella, amb la seua rica tradició culinària basada en el producte autòcton, i Alcanar, coneguda per la seva cuina de proximitat i els emblemàtics arrossars del Montsià. Segons Jorge Garcia, comissari del festival, «unir la lectura i la gastronomia és una simbiosi molt interessant», posant en valor les potencialitats locals i obrint-les al diàleg social actual.

Alcanar, punt de trobada per als escriptors en català

La jornada final del festival a Alcanar estarà dedicada a la literatura negra en llengua catalana, amb la participació destacada d’autors del gènere. Els escriptors compartiran la seva obra amb els lectors en una sessió de firmes i xerrades, i la jornada culminarà amb un tast de la gastronomia local. Aquesta activitat pretén consolidar Alcanar com un punt d’interès cultural i literari, complementant l’oferta de Morella i establint un circuit atractiu per als visitants.

Una de les taules rodones de l'edició passada moderada pel cap de Comarques de 'Mediterráneo', Miguel Agost. / MEDITERRÁNEO

Un vincle cultural entre Castelló i Catalunya

La col·laboració entre Morella i Alcanar representa un pas endavant en la consolidació dels vincles culturals i socials entre el nord de Castelló i el sud de Catalunya. Xavi Barrera, regidor de Cultura d’Alcanar, ha subratllat l’entusiasme per aquesta nova iniciativa: «Poder potenciar el patrimoni i l’activitat cultural d’Alcanar és il·lusionant». Aquesta connexió, que es va iniciar amb les celebracions sexennals de Morella i les quinquennals d’Alcanar, continua ara amb un projecte que uneix literatura, gastronomia i promoció territorial.

Una experiència per als sentits

El X Festival Morella Negra Com la Trufa no només és una celebració de la cultura i la gastronomia, sinó també una oportunitat per explorar el patrimoni i la història d’aquestes dues localitats. Amb un programa que inclou presentacions, taules rodones i tastos, l’esdeveniment ofereix una experiència immersiva per als amants de la literatura i la cuina de proximitat.

Morella/Alcanar, Black Connection, promet ser un exemple d’èxit de col·laboració intermunicipal i una oportunitat única per descobrir i gaudir del millor de dues regions que comparteixen molt més que una frontera. Els organitzadors conviden a tots els interessats a participar en aquestes jornades, que es presenten com una aposta ferma per la cultura, la convivència i la promoció del territori