Trobadorets, finalistes en dues categories dels Premis Ovidi

El grup castellonenc Trobadorets celebra una fita destacada en la seua trajectòria: el seu darrer treball, Creixem, ha estat seleccionat com a finalista en dues categories dels prestigiosos Premis Ovidi. La gala, que reconeix el millor de la música en valencià, se celebrarà el 19 de gener al Teatre Serrano de Gandia a les 19.00 hores.

Trobadorets competirà per alçar-se amb el premi a Millor Disc de Música Familiar i també amb el de Millor Disseny de Portada. Aquesta última nominació és especialment significativa per al grup, ja que destaca un aspecte sovint menys reconegut en els treballs de música familiar.

Un projecte de maduresa artística

Creixem és el sèptim disc de la banda i, alhora, una declaració d’intencions. El llibre-disc inclou tretze cançons originals que exploren el concepte de creixement: tant el del públic que ha acompanyat Trobadorets al llarg dels anys, com el seu propi creixement artístic. Això es reflecteix en les melodies, les lletres, el format del disc i l’aposta per una direcció artística més madura.

Trobadorets és el grup de música familiar per excel·lència de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Els membres de Trobadorets es mostren especialment emocionats per les dues nominacions, però han posat en valor l’assoliment de competir en la categoria de disseny gràfic. «És un reconeixement al treball que hi ha darrere d’un disc i que sovint passa desapercebut, especialment en la música familiar», han afirmat.

Disseny que posa Castelló al mapa

La portada de Creixem ha estat dissenyada per Àngela Moya, qui ha liderat un equip format exclusivament per dones creatives de Castelló. Entre elles, il·lustradores i una fotògrafa, que han contribuït a donar vida a una portada que destaca per la seva originalitat i cura en els detalls. Aquest treball visual ha estat fonamental per traslladar el missatge i l’esperit de Creixem més enllà de la música.

Celebració de la música en valencià

Els Premis Ovidi, que enguany arriben a la seva XIX edició, són un dels reconeixements més importants per als artistes que treballen en valencià. La cerimònia havia de celebrar-se inicialment a finals d’octubre, però va ser ajornada a causa dels estralls provocats per la DANA del 29 d’octubre. Ara, amb la data fixada, es presenta com una oportunitat per posar en valor el talent i la creativitat de la música valenciana.

Trobadorets, amb una trajectòria marcada per l’energia i l’entusiasme amb què connecten amb el públic més jove, espera sumar un nou capítol d’èxits en la seua història amb aquest reconeixement als Premis Ovidi.