El Cinemascore 2025 suma cuatro proyecciones más en su 20º aniversario

No existen muchos festivales dedicados a fusionar el cine con la música en directo, y mucho menos que celebren dos décadas de vida como hace este 2025 el Cinemascore, cita que organiza la Universitat Jaume I de Castelló junto a la promotora Born! Music.

A la programación oficial de la presente edición, que ya dio a conocer Mediterráneo y en la que cuatro grupos musicales (Loretta’s, ZA!, L-R y Lorena Álvarez y Víctor Herrero) interpretarán en directo una banda sonora realizada ex profeso para cada una de las cuatro películas que se proyectarán en el Paranimf (Carmina y Amén, El día de la bestia, Volver a empezar y Amanece que no es poco), el certamen quiere celebrar por todo lo alto ese vigésimo aniversario con un extra que hará las delicias de los cinéfilos y melómanos.

Así, el Cinemascore extiende sus tentáculos para «apoderarse» del ciclo En pantalla gran: en viu (que organiza el Institut Valencià de Cultura a través de la Filmoteca Valenciana en colaboración con la UJI) y sumar a su programación oficial cuatro joyas musicales del género documental.

Un vals de despedida para abrir el telón

El inicio de este extra no podía ser más majestuoso. El 18 y 19 de enero, El último vals (The Last Waltz), dirigido por Martin Scorsese, llenará la pantalla con la despedida de The Band, aquella icónica agrupación que en 1976 dijo adiós a los escenarios rodeada de gigantes como Bob Dylan, Neil Young y Joni Mitchell. Scorsese no solo documenta un concierto, sino que captura el espíritu de una época en la que la música parecía tener el poder de cambiar el mundo.

El sudor de Talking Heads en la era dorada

El 8 y 9 de febrero será el turno de Stop Making Sense de Jonathan Demme, una celebración eufórica de la energía escénica de Talking Heads. Filmado en 1983, este documental sigue siendo un referente absoluto por su estética minimalista y su habilidad para transmitir la electricidad de un espectáculo en directo. David Byrne, con su traje oversized y su danza frenética, sigue siendo un icono que desafía las leyes del tiempo.

La gracia de una reina inmortal

El 22 y 23 de febrero, el público podrá sumergirse en Amazing Grace, la obra de Sydney Pollack y Alan Elliott que documenta la grabación del legendario álbum de gospel de Aretha Franklin. La reina del soul, acompañada por el poder de un coro celestial, entrega una interpretación que no es solo música, sino una experiencia espiritual capaz de conmover incluso a los corazones más escépticos.

El susurro de un genio japonés

Para cerrar esta selección previa al programa oficial del Cinemascore 2025, el 8 y 9 de marzo llegará Ryuichi Sakamoto: Opus, un documental que nos permite acompañar al visionario compositor japonés mientras revisita algunas de sus piezas más queridas. Bajo la dirección de Neo Sora, esta obra es un tributo íntimo a un músico que ha sabido trazar puentes entre Oriente y Occidente, entre lo clásico y lo contemporáneo.

Con esta cuidada selección, Cinemascore no solo celebra sus 20 años, sino también su compromiso con la calidad y la pasión que han sido su bandera desde 2004.