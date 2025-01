Belle de Z, una voz indomable

La vida de Jana Hurkova, cantante de origen eslovaco afincada en Castellón desde hace 26 años y conocida artísticamente como Belle de Z, ha estado marcada por dos constantes, su talento musical y una vitalidad desbordante que la ha llevado a superar múltiples adversidades. En el año 2024 ha vuelto a dar buenas muestras de ambas virtudes, luciéndose en la edición eslovaca del concurso televisivo Got Talent y superando su segundo aneurisma.

Con numerosos hitos en su haber, como haber llenado la basílica de Lledó en la primera misa gospel en la ciudad de Castelló, fue a finales del pasado 2023 cuando se inició el camino que la llevaría a grabar el Got Talent eslovaco en junio de este año en Bratislava, un mes fecundo para la artista, ahora vecina de Vila-real, que también obtuvo tres premios en los Orfeum Awards, galardones que premian la excelencia artística en el ámbito de la música. El Palacio de Longoria en Madrid acogió la entrega de trofeos, recibiendo Belle de Z dos primeros premios a Mejor Canción Original y a Mejor Tributo a AC/DC, una de sus bandas predilectas, y un segundo premio a Mejor Actuación, también de AC/DC.

Presemifinalista

De hecho, en Got Talent llegó a ser presemifinalista y deslumbró especialmente con un número que inició con la canción tradicional mexicana La Llorona, para metamorfosearse sobre el escenario y acabar con uno de sus himnos más queridos, Highway to Hell de AC/DC. La cantante confiesa: «Canto solo canciones que significan algo para mí, y las vivo, me entrego a ellas por completo».

Belle de Z ha sabido rehacer su vida por completo tras sufrir un ictus hemorrágico en plena actuación en Castellón hace cinco años. Recuerda que pese a sentir un fuerte dolor de cabeza y tener rigidez en el cuello «acabé la actuación y fue luego en el camerino cuando vino lo peor».

Belle de Z hizo gala en el 'talent' eslovaco de su arraigo en España. / Mediterráneo

Sufrió seis aneurismas cerebrales, pero un mes después ya estaba actuando de nuevo. Sin embargo: «He tenido secuelas, como la pérdida de mis recuerdos de niñez, y he tenido que aprender muchas cosas de nuevo». De ahí que insista: «La gente tiene que actuar enseguida si siente un dolor de cabeza que no es normal, porque la rapidez puede ser clave para salvar la vida, y luego siempre hay que ser positivo».

Una cualidad que ha vuelto a poner a prueba después de sufrir un ictus isquémico el pasado 18 de noviembre, precisamente durante una revisión médica.

Su implicación con todo tipo de proyectos solidarios la llevó, poco antes de sufrir este nuevo ataque, a ayudar tras la dana en Catarroja junto a los miembros de un club de moteros, otra de sus pasiones.

Nuevos proyectos

Pendiente de una nueva operación, esto no la detiene y sigue encadenando proyectos. A principios de 2025 tiene ya contratados varios conciertos en la provincia de Castellón con su banda, Bandidos, con la que muestra otra de sus muchas caras sobre el escenario. Además, en febrero viajará a Roma para ofrecer dos recitales junto al cantante de ópera David Mazzoni y en abril participará en Bulgaria en el Festival Abanico representando a España. Y entre tanto deshoja la margarita sobre cual de las ediciones internacionales de Got Talent la verá compitiendo de nuevo, ya sea la de Estados Unidos, Inglaterra, Italia… o España.

Sea donde sea, seguro que brillará tanto como siempre y servirá de nuevo como inspiración para todas aquellas personas que consiguen superar un ictus.

