Christina Rosenvinge i Carmen Linares, protagonistes de l'agenda cultural a Castelló

L'Auditori de Castelló, gestionat per l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquesta cap de setmana dos destacats espectacles musicals que combinen pop i flamenc, amb la participació de Christina Rosenvinge i Carmen Linares.

El divendres 17 de gener, a les 19.30 hores, Christina Rosenvinge arribarà a la sala de cambra Manuel Babiloni amb el seu projecte Los Versos Sáficos. Aquest treball musical inclou cançons creades per a l'obra teatral Safo i dos temes inèdits titulats Pajarita i Contra la lírica. En aquest nou disc, Rosenvinge revisita la figura de Safo de Lesbos, una de les poetes més icòniques de l'antiguitat, explorant els seus versos i emocions a través d'una reinterpretació moderna en nou composicions.

40 anys de referent flamenc

El dissabte 18 de gener, a les 20.00 hores, serà el torn de Carmen Linares, reconeguda com una de les màximes exponentes del flamenc. En el seu espectacle 40 anys de flamenc, l'artista repassarà les arrels musicals d'Andalusia i retrà homenatge a grans poetes espanyols com Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez i Miguel Hernández. Aquest repertori ha consolidat Linares com una llegenda viva del flamenc, la qual cosa li ha valgut reconeixements com el Premi Princesa d'Astúries de les Arts el 2022 i un Grammy Llatí el 2023.

Les entrades per als dos concerts estan disponibles tant a les taquilles de l'Auditori com a la plataforma en línia de l'IVC, aplicant-se els descomptes habituals.