Christina Rosenvinge: «Safo fue la primera cantautora pop, una estrella de la antigüedad»

Christina Rosenvinge es una de las figuras más influyentes y camaleónicas de la música española. A lo largo de su carrera, ha transitado con maestría por diversos géneros y estilos, desde el pop más icónico de los años 80 hasta un sonido más íntimo y experimental que la ha consolidado como una referencia de la canción de autor contemporánea. Su capacidad para reinventarse y mantenerse siempre relevante es solo una de las muchas facetas que la convierten en una artista singular.

Este 17 de enero, a las 19.30 horas, en la sala de cámara Manuel Babiloni del Auditori i Palau de Congressos de Castelló, presenta su último trabajo, Los versos sáficos. En esta entrevista, comparte los detalles detrás de este proyecto, inspirado en la poeta griega Safo, a quien describe como «la primera cantautora pop». A través de este trabajo, Rosenvinge no solo rescata la esencia musical y lírica de Safo, sino que también propone una lectura actual y vibrante de su legado, llevando su poesía desde los mármoles de la academia a la frescura de los escenarios. Con una sensibilidad única y un profundo respeto por la tradición, la artista reflexiona sobre la evolución de su carrera, la conexión entre pasado y presente, y la universalidad del arte como puente entre épocas.

Una conversación que revela la mirada inquieta y creativa de una artista que, al igual que Safo, desafía límites y encuentra en la música un lenguaje para conectar con lo eterno.

Tu carrera ha sido y es un ejemplo de evolución constante y reinvención. ¿Cuál crees que ha sido el motor principal para mantener tu arte tan vivo y relevante a lo largo de los años?

En realidad, no ha sido algo intencionado. Me sale así. Es verdad que siempre he intentado que lo que hago dialogue con lo contemporáneo, es decir, no quedarme atascada en una visión juvenil de cómo debe ser la música, sobre todo cuando tienes éxito y resulta tentador repetir la misma fórmula. Respeto que otras personas opten por un enfoque más clásico o inmóvil, pero yo siempre he buscado nuevas influencias, descubrir cosas, aprender técnicas nuevas. Es simplemente porque me parece más divertido y coherente hacerlo así. No hay otra intencionalidad más allá de eso.

Christina Rosenvinge presenta ahora en Castelló su disco 'Los versos sáficos'. / Pablo Zamora

Has explorado múltiples géneros y colaborado con diversos artistas. ¿Hay algún momento o etapa de tu carrera que sientas que te ha definido más como artista?

Eso cambia constantemente. Los seres humanos evolucionamos muchísimo; cada cinco años, aproximadamente, pasamos por grandes transformaciones. Por lo tanto, es lógico que la música y lo que haces también se transforme, sin renegar de lo que has hecho antes. Todo, cuando lo juntas, forma una especie de discurso. Es como un relato completo. Para mí, tiene sentido hacerlo de esta manera. La persona que soy ahora no tiene nada que ver con la que era a los 25 años.

¿Qué te llevó a elegir a Safo como inspiración central para este nuevo proyecto? ¿Hubo algún aspecto de su figura o poesía que te resonara especialmente?

Esto surgió como una oportunidad, ya que empezó como un encargo. Una productora teatral, Focus, me pidió que ideara una propuesta escénica sobre Safo. Ellos querían que la interpretara y me pidieron ideas para un espectáculo único en el Festival de Mérida y en el Grec. Lo evidente para mí era devolverle la música a Safo, quien, en su momento, fue de algún modo la primera cantautora, ya que su poesía no era escrita. Es anterior a la fijación de los textos por escrito. Su poesía era oral, se transmitía de forma oral y se interpretaba con música. Era lo que hoy entendemos como una cantautora: alguien con un instrumento contando una historia. Era arte popular, algo que podríamos encuadrar dentro de la música pop, porque tuvo muchísimo éxito; todo el mundo iba a verla, aprendía sus versos y los repetía. Así que podemos considerarla una cantautora pop.

Quise jugar con esta idea y ponerle música a los versos de Safo, tanto a los completos como a los fragmentarios. Aquí es donde entró la experimentación con distintos géneros del pop: canciones más líricas, otras con influencias de folk mediterráneo, baladas íntimas para los temas de amor, y hasta rock electrónico. Incluso hay una pieza techno que compuse después de la obra teatral.

Inicialmente, algunas piezas fueron interpretadas por el elenco completo de la obra, no solo por mí. Después me quedé con ganas de grabar un disco y cantar yo misma las canciones. Eso es lo que he hecho en este álbum y lo que llevo ahora en la gira. En este formato se perciben mejor los textos, que en la obra de teatro pasaban un poco desapercibidos entre tanta información visual y elementos escénicos.

Dos temas inéditos, ‘Pajarita’ y ‘Contra la lírica’, se suman a este trabajo. ¿Qué representan estas canciones dentro del contexto del disco y cómo conectan con la obra de Safo?

Contra la lírica está escrita en estrofa sáfica, que utiliza una métrica de tres endecasílabos y un pentasílabo. Aunque los versos no son de Safo, sí se inspiran en su estilo, como un homenaje. Por otro lado, Pajarita juega con la idea de la ausencia de la musa, un tema recurrente en la obra de Safo. Ella invoca constantemente a las musas, pero estas a veces no responden. Cualquier persona que realiza un trabajo creativo puede identificarse con esto: hay días en los que la inspiración fluye y otros en los que parece que las musas te han abandonado. Me resultaba interesante recuperar esta idea clásica de que la inspiración es algo ajeno a ti, un regalo caprichoso de los dioses.

«La persona que soy ahora no tiene nada que ver con la que era a los 25 años»

Has descrito a Safo como una «estrella del pop de la antigüedad».

Totalmente. Era una estrella pop de su época. Su rostro llegó a imprimirse en monedas tras su muerte. No sé si algún artista pop actual ha alcanzado ese nivel de reconocimiento. En cuanto a su legado, además de ser la creadora de la estrofa sáfica, se le atribuyen otras innovaciones, como el plectro o púa para instrumentos de cuerda. Esto amplificaba el sonido de la lira, lo que probablemente inventó porque venía tanta gente a verla que los de atrás no oían bien. Todo esto la convierte en una figura innovadora y revolucionaria.

Safo de Lesbos es una de las grandes poetas de la Grecia clásica. / John William Godward

¿Comparten las artistas actuales un espíritu similar al suyo, en cuanto a desafiar normas y crear impacto?

Absolutamente, y diría que incluso más que yo misma. La obra de Safo está llena de temas universales como el deseo, el amor no correspondido y las dinámicas de triangulación amorosa. Estos temas siguen siendo relevantes hoy.

¿Cómo ha sido la experiencia de trasladar este proyecto escénico a un formato más musical e íntimo?

Me gusta porque puedo detenerme antes de cada canción para explicar cosas. En la obra teatral, el público debía captar todo al vuelo, dependiendo de su grado de concentración. En el concierto, intento explicar el contexto y los entresijos de cada canción sin alargarme demasiado. Esto es importante, ya que, a diferencia de otros cantautores que adaptan poemas completos (Serrat lo hizo con Machado, Rufus Wainwright lo hizo con Shakespeare, Leonard Cohen con Lorca, Paco Ibáñez con José Agustín Goytisolo y mucho más…), los versos de Safo suelen ser fragmentarios. He tenido que juntar ideas y completar con mi propia interpretación, por lo que no se trata de una adaptación al uso, sino de una reinvención.

Antes de finalizar las canciones para la obra teatral, las mostré a Aurora Luque, la principal traductora y estudiosa de Safo en España. Ella dio su aprobación y celebró la idea de sacar a Safo de la academia y los museos, devolviéndola a la calle y a la música popular. Esto es exactamente lo que buscaba lograr con este proyecto.