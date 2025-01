L'univers de Fotolateras s'apodera de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), gestionat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), obri les seues portes el pròxim divendres 17 de gener a l’exposició Todo al rojo, a càrrec del col·lectiu Fotolateras. La inauguració començarà a les 19.00 hores i comptarà amb diverses intervencions artístiques i musicals.

Una proposta innovadora i participativa

El duo Fotolateras, format per Lola Barcia Albacar i Marinela Forcadell Breva, presenta una instal·lació composta per obres de nova creació concebudes específicament per a l’EACC. L’exposició inclou tres peces principals: Todo al rojo (2025), una gran instal·lació audiovisual formada per huit videoprojeccions sincronitzades que generen un ritme visual i sensorial únic; Esto no es una imagen (2025), una escultura que exhibeix la col·lecció de llaunes utilitzades pel col·lectiu en la seua trajectòria artística amb la tècnica de fotografia estenopeica i Incubadora de imagen (2025), un espai interactiu on el públic pot participar en el revelat de fotografies, formant part activa del procés creatiu.

Fotolateras presenten obra de nova producció per a l'EACC. / MEDITERRÁNEO

El treball de Fotolateras es caracteritza per l’ús de materials quotidians i accessibles, com els adquirits en supermercats o ferreteries, amb l’objectiu de crear un art pròxim i participatiu. A més, el seu enfocament combina la creació artística amb una intenció divulgativa.

Inauguració i activitats complementàries

La inauguració comptarà amb la intervenció musical del Col·lectiu d’Improvisació Musical de Castelló, acompanyat per l’artista Lucía Martínez, a les 20.00 hores. Posteriorment, a les 21.00 hores, tindrà lloc un DJ set amb el periodista musical i escriptor Rafa Cervera.

L’exposició romandrà oberta al públic fins al 18 de maig de 2025 i compta amb la col·laboració d’Illy Café i Cervesa Turia.

Agenda cultural de l’EACC

A banda, i en el marc del 25é aniversari de l’EACC, s’ha programat una àmplia oferta cultural paral·lela a l’exposició. Entre les activitats destaquen el cicle de cinema «Cinema i ciutat», amb projeccions gratuïtes els dimarts a les 20.00 hores, que comença el 21 de gener amb Man Ray, Return to Reason. L’espai d’experimentació sonora Espai Sonor, que presentarà concerts i actuacions escèniques com Pic Poemas 4 i El gest trencat i tallers gratuïts en el marc del programa didàctic Espai didàctic, amb activitats sobre fotografia experimental a càrrec de Javier Piñana, introducció a l'scracth y la cultura del diggin per part de Fonki Cheff o Un mapa social col·laboratiu. Solarigràfics.

El procés creatiu del col·lectiu fotogràfic i artístic es mostrarà en aquesta proposta expositiva. / MEDITERRÁNEO

A més, l’EACC acollirà la VI edició de Castelló Violeta, un cicle de conferències sobre igualtat i lluita contra la violència masclista, i activitats infantils com visites guiades i tallers creatius.

Per a més informació sobre les activitats i tallers, es pot consultar la web de l’EACC o escriure a didactica_eacc@ivc.gva.es.