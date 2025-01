La música de Castelló del segle XXI té nom de dona

Al llarg de la història, la música ha trobat en les veus femenines una expressió de força, passió i creativitat sense igual. Des de les dives del jazz com Billie Holiday i Ella Fitzgerald, les interpretacions de les quals van immortalitzar el dolor i l’esperança, fins a les cantautores folk com Joni Mitchell i Joan Baez, les lletres de les quals es van convertir en himnes de lluita i amor. A Espanya, figures com Concha Piquer van liderar la copla, mentre que les cantautores de totes les èpoques, com Maria del Mar Bonet o la mateixa Rosalía, han demostrat que la innovació i la tradició poden conviure en harmonia.

Hui, la música continua sent el reflex de la societat, i Castelló emergeix com un planter de talents femenins que estan transformant el panorama musical amb les seues veus úniques i la seua creativitat inesgotable. Aquestes artistes no sols destaquen per la seua qualitat vocal o interpretativa, sinó també per la seua capacitat de connectar amb el públic i reflectir les emocions de tota una generació.

Mosaic d’estils i emocions

En el vibrant tapís de la música contemporània castellonenca, noms com Alba Lamar, Marie Bernete, Esther, Rosio Cano, Xènia, Laia Pizà, Luna Orleans, Nadia Sheikh i Lia Pamina, entre altres, brillen amb llum pròpia. Cada una d’elles aporta una perspectiva única, enriquint l’escena musical amb estils que van des del pop fins al folk, passant pel jazz, el rock alternatiu i les fusions més atrevits.

Artistes com l'alcorina Nadia Sheikh han traspassat fronteres. / MEDITERRÁNEO

Alba Lamar, per exemple, encarna l’essència mediterrània amb composicions que fusionen la música tradicional i els sons moderns. La seua veu és un pont entre el passat i el present, unint generacions a través de melodies que evoquen les ones i els camps de la regió. Marie Bernete, per la seua banda, és una artista versàtil que es mou amb facilitat entre gèneres, aportant frescor i una autèntica proximitat que connecta amb el públic.

La vinarossenca Esther, una de les artistes amb més projecció ara mateix, destaca per la seua poderosa veu i la seua presència escènica, capaç d’omplir qualsevol espai amb una energia imparable. El seu repertori mostra una mestria que no passa desapercebuda, com tampoc la proposta dark pop de Xènia, jove cantant de la Vall d’Uixó que enguany participarà en un festival de primer ordre mundial com és el Primavera Sound de Barcelona.

Així, en un món on les fusions musicals són cada vegada més freqüents, artistes com la pròpiaXènia o Rosio Cano, de les Coves de Vinromà, oferixen propostes que combinen les arrels amb ritmes moderns, que connecten tradició i contemporaneïtat de manera orgànica.

Una altra de les cantants a destacar és Laia Pizà, la música de la qual combina l’emotivitat amb la precisió tècnica, creant experiències artístiques de gran profunditat. A totes elles s’ha d’afegir la mediàtica Luna Orleans, amb la seua inclinació cap al jazz i el blues, qui evoca les atmosferes dels clubs de música en directe, on cada interpretació és única i carregada d’autenticitat. La seua veu i el seu estil interpretatiu la posicionen com una de les artistes més prometedores de la regió.

A nivell internacional

En aquest panorama de talent emergent, l’alcorina Nadia Sheikh i la sogorbina Lia Pamina destaquen per haver conquistat audiències més enllà de Castelló. La primera fa temps que va decidir fer de Londres la seua casa i ha aconseguit reconeixement internacional amb la seua fusió de rock alternatiu, indie i pop, portant la seua música a escenaris de mig món. Lia Pamina, per la seua banda, transporta l’oient a les èpoques daurades del pop dels anys 60 i 70, amb una proposta nostàlgica i carregada de delicadesa.

En definitiva, les noves veus de Castelló representen una generació que no sols es limita a interpretar, sinó que també crea, innova i desafia les normes establertes. El seu talent no coneix fronteres, i la seua passió per la música està marcant un camí que inspira altres dones a seguir els seus passos.

En un moment històric en què les dones estan reclamant amb més força que mai el seu espai en tots els àmbits, aquestes artistes són l’exemple perfecte de com l’art pot ser un motor de canvi i una plataforma per alçar la veu. La música de Castelló té nom de dona, i aquestes creadores estan escrivint el futur amb melodies que ressonen més enllà del seu temps i el seu lloc.