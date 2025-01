Carrie Underwood, la estrella country ajena a la política que cantará en la investidura de Donald Trump

Todos los ojos están puestos en la toma de posesión de Donald Trump como 47º presidente de EEUU el próximo lunes 20 de enero y todo lo que rodea al transcurso del acto. Durante la investidura del líder del Partido Republicano estadounidense actuará el grupo Village People, que ha asegurado que su "candidato preferido perdió" en las elecciones, pero que "la música debe interpretarse sin tener en cuenta la política". También la estrella del country Carrie Underwood, que interpretará la canción patriótica 'America the Beautiful' durante el acto, y que ha asegurado que se mantiene ajena a las cuestiones políticas anteriormente.

Una decisión que para muchos ha sido polémica, aunque la cantante se ha mostrado agradecida: "Me encanta nuestro país y es un honor que me hayan invitado a cantar en la inauguración y ser una pequeña parte de este evento histórico", declaró en un comunicado. "Me siento honrada de responder al llamado en un momento en el que todos debemos unirnos con un espíritu de unidad y mirar hacia el futuro", añadió.

Según su equipo, la artista ha tenido en cuenta la importancia de esta aparición a nivel artístico para su carrera y ha destacado que se trata de una oportunidad para destacar la capacidad de la música para conectar a las personas, independientemente de sus diferencias.

Estrella de country

Underwood (Muskogee, Oklahoma, 1983) ganó la cuarta edición del programa 'American Idol' en 2005, mismo año en el que lanzó su primer disco, 'Some Hearts', y ya acumula siete premios Grammy, 14 Academy of Country Music Awards y 16 Billboard Music Awards. Tras su paso por el programa la artista consiguió impulsar su carrera, aunque fuera de Estados Unidos no tiene tanta repercusión. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como 'Before He Cheats', 'Jesus', 'Take the Wheel' e 'Inside Your Heaven'. De hecho, cuenta con más de 13 millones de seguidores en Instagram y 11.5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Además de su faceta musical, Underwood también es autora y empresaria. En su libro 'Find Your Path', comparte consejos sobre bienestar y hábitos saludables e impulsó una aplicación dedicada al mundo del fitness. Este 2025 también dará el salto a la televisión como jueza de 'American Idol', programa que la vio nacer como artista hace 20 años.

Vida personal e implicación política

Respecto a su vida personal, la cantante de country se casó con el exjugador profesional de hockey Mike Fisher en 2010, con quien ha tenido dos hijos, Isaiah, de nueve años, y Jacob, de cinco. Sin embargo, Underwood es bastante celosa de su intimidad y no suele hablar de su vida privada.

Lo mismo sucede en las cuestiones políticas. Hasta el momento, la artista ha preferido no posicionarse al lado de ningún partido. "Intento mantenerme lo más lejos posible de la política, al menos en público, porque nadie gana", aseguró en una entrevista de 2019 con The Guardian. "Es una locura. Todo el mundo intenta resumirlo todo y ponerle un lazo, como si fuera blanco o negro. Y no es así", añadió la cantante.

No obstante, Underwood sí que se pronunció hace años a favor del matrimonio igualitario y condenó el maltrato animal en 2013 al posicionarse contra un proyecto de ley en el Estado de Tennessee que dificultaba la grabación y denuncia de casos de crueldad animal. Su decisión de actuar en la investidura de Trump ha levantado tanto reacciones negativas como positivas, habrá que esperar a ver cómo repercute en su carrera.