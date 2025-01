Els Concerts del Pinar 2025 desvetllen el seu cap de cartell: Qui és?

Un dels grups més influents de la història del punk, Dead Kennedys, serà el gran atractiu de la cinquena edició del festival Concerts del Pinar, que tindrà lloc al Grau de Castelló els pròxims 13 i 14 de juny. La mítica banda nord-americana, coneguda per les seues lletres irreverents i la seua actitud contestatària, tornarà a Espanya amb una gira molt esperada, en què actuarà en només dos festivals: Concerts del Pinar i el festival de Vitòria-Gasteiz.

Història i llegenda

El nom de Dead Kennedys és sinònim d’energia bruta, crítica social i polèmica. Fundada a San Francisco a finals dels anys 70, la banda va esdevenir la veu de tota una generació de joves que veien com el sistema establert no els oferiria gaires respostes. Amb una actitud rebel i provocadora, Dead Kennedys va posar la política, la guerra, la corrupció i les desigualtats al centre dels seus discs, creant àlbums imprescindibles com Fresh Fruit for Rotting Vegetables (1980) i Give Me Convenience or Give Me Death (1987).

Aquesta formació pionera en la història del punk va marcar una gran diferència en comparació amb altres bandes de l’època, aportant un missatge profundament satíric i combatiu, amb cançons com Holiday in Cambodia i California Über Alles, que van deixar una empremta inesborrable en el panorama musical mundial. Després d’un llarg recorregut, que va incloure una separació al 1986 i una reactivació parcial als anys 2000, la banda continua sent una referència del punk internacional, tot i que amb la pèrdua del bateria D.H. Peligro el 2022. Actualment, els membres fundadors East Bay Ray (guitarra) i Klaus Flouride (baix) lideren el grup amb la col·laboració de Ron «Skip» Greer com a vocalista.

Un festival ple de sorpreses

La cinquena edició de Concerts del Pinar no només tindrà a Dead Kennedys com a cap de cartell, sinó que també reserva una sorpresa final que es desvetllarà en les properes setmanes. El festival continua apostant pel talent local i inclourà fins a set grups de Castelló en el seu cartell, així com una selecció de noms de renom dins l’escena punk i rock estatal i internacional, com els australians Digger & The Pussycats, Biznaga, KOP o Sex Museum.

La Élite va ser un dels grups protagonistes de la passada edició del festival. / MEDITERRÁNEO

Aquesta edició del festival es preveu com una de les més esperades de la història. Les entrades per al festival es poden adquirir a través del portal entradascastellon.com a un preu de 45 euros, amb una promoció especial de begudes disponible per als assistents.

Caiguda de La Fúmiga

D'altra banda, des de l’organització del festival lamenten comunicar que el grup de música La Fúmiga finalment no formarà part del cartell d’aquesta cinquena edició. Els motius d’aquesta absència responen exclusivament a qüestions logístiques i internes.

Concerts del Pinar està organitzat per la promotora castellonenca Planafest SL i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló, la Diputació, la Conselleria d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de Cultura i Mediterranew Musix de la Conselleria de Turisme.