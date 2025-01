El Teatre Principal de Castelló aconsegueix la xifra rècord de 420 abonats en el primer trimestre de 2025

El Teatre Principal de Castelló i l’Auditori de Castelló, espais gestionats per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), han arribat a una fita històrica amb un total de 673 abonats durant el primer trimestre de 2025, la xifra més alta registrada a la província de Castelló.

El Teatre Principal ha experimentat un augment del 10 % en el nombre d’abonats respecte al darrer trimestre de 2024, passant de 381 a 420 abonats. La majoria dels abonaments són de tipus general, que permeten gaudir de 8 funcions per 100 euros. Aquesta dada reflecteix la confiança creixent del públic en la programació del IVC, que ha aconseguit fidelitzar els abonats habituals i captar-ne de nous.

El trimestre d’hivern es va inaugurar amb la producció pròpia del IVC La mancha, que incloïa, com a novetat, una funció adaptada per a persones amb discapacitat sensorial. En les pròximes setmanes, destacaran actuacions de primer nivell com José Sacristán amb La colección, Lolita Flores amb Poncia, i la producció de Los guapos de David Trueba, entre altres.

La següent cita al Teatre Principal tindrà lloc aquest diumenge, 26 de gener, a les 19.00 hores, amb l’obra Farra, una coproducció de la companyia Lucas Escobedo i la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que oferirà una celebració plena de música, màgia i acrobàcia ambientada en el Carnaval.

Les entrades per a tots els espectacles estan disponibles a les taquilles del teatre i al web del IVC.

L’Auditori manté les bones xifres

Pel que fa a l’Auditori de Castelló, aquest ha registrat 253 abonats en el primer trimestre de 2025, una xifra pràcticament idèntica al trimestre anterior, quan es van comptabilitzar 254 abonats, mantenint-se com una de les millors dades històriques d’aquest espai.

Els abonaments de música clàssica de l’Auditori inclouen 8 grans concerts amb preus que oscil·len entre 80 i 115 euros. Aquest trimestre, com a novetat, s’han incorporat una zarzuela i un recital líric al programa. Entre les actuacions destacades es troben el pianista ucraïnès Andrey Yaroshinsky, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i els austríacs Camerata Salzburg, que actuaran el pròxim 4 de febrer amb un repertori centrat en Mozart.

A més de la programació d’abonaments, l’Auditori ofereix altres propostes musicals variades amb artistes com Perico Sambeat, Albert Sanz Group o Spanish Brass & Friends.

Les entrades individuals per a tots els espectacles també estan disponibles tant en taquilla com a través del web del IVC.