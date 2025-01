El BIF Festival de Castellón cumple diez años este 2025: ¿Cuál es su cartel?

El próximo 10 de mayo, Castelló será el epicentro de una celebración especial: la décima edición del BIF Festival, un evento que desde 2013 ha reunido lo mejor de la música underground en un formato auténticamente DIY (Do it Yourself; hazlo tú mismo). Este aniversario no solo conmemora una década de conciertos inolvidables, sino que también reafirma el espíritu independiente y apasionado que ha caracterizado al festival desde su inicio.

Cartel de lujo

Para este décimo aniversario, el BIF Festival ha preparado un cartel que promete emociones intensas y sonidos que resonarán en La Bohemia. Los protagonistas de la noche serán Viva Belgrado, Mentah y Ortopedia Técnica.

Desde Galicia llegarán Mentah a La Bohemia el 10 de mayo gracias a la décima edición del BIF Festival. / MEDITERRÁNEO

Los cordobeses llegarán a Castelló con su último trabajo, Cancionero de cielos, bajo el brazo. Con este álbum siguen consolidándose como una de las bandas más relevantes de su generación. Conocidos por su capacidad para impactar emocionalmente a su audiencia, esta será una oportunidad única para disfrutar de su potente directo, que ya ha dejado huella en la provincia en ocasiones anteriores. Su presencia en este aniversario es, sin duda, un gran regalo para los asistentes.

Desde Galicia, llegan Mentah. Estos reyes absolutos del emo presentarán su segundo álbum, Empty. Su música es pura piel de gallina, cargada de intensidad y honestidad emocional. Una banda que conecta profundamente con su público y que promete ser uno de los grandes momentos de la noche.

Finalmente, y representando a la generación Z con su característico estilo de «angustia existencial costumbrista», la joven banda castellonense Ortopedia Técnica presentará un nuevo EP lleno de hits. Su evolución en el panorama musical ha sido impresionante, y esta actuación será una muestra del talento y la energía que los define.

Celebración auténticamente DIY

El BIF Festival es más que un evento musical; es una declaración de principios. Fiel a su filosofía DIY, las entradas solo estarán disponibles en formato físico, lo que refuerza la cercanía y autenticidad que lo caracterizan. Podrán adquirirse por 25 euros en los siguientes puntos de venta: Eagle Tattoo y Because Pop’n’Roll, en la capital de la Plana, y en El Corb, en Benicàssim.

Para aquellos que no residan en Castellón o Benicàssim, es posible realizar reservas enviando un correo a biffestbeni@gmail.com.

El BIF Festival es más que música; es comunidad, cultura y resistencia. Con una década de historia, este evento se ha consolidado como un referente del underground, donde cada edición es un encuentro irrepetible para los amantes de la música independiente.