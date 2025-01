Sant Antoni Pop Festival 2025: el arranque canalla de la temporada musical en Castellón

El Sant Antoni Pop Festival de Betxí regresa este 25 de enero como el primer gran festival de la temporada en la provincia de Castellón, y lo hace con su característica esencia rebelde, garage y desenfrenada. Este evento único se ha convertido en un referente para los amantes de la música en directo y las buenas vibraciones, gracias a su espíritu canallesco y vibrante, que combina a la perfección cultura pop, gastronomía y diversión.

Un cartel de lujo

La edición de 2025 reunirá a algunas de las bandas más influyentes de la escena garage y rock actual, junto con DJs que garantizarán una jornada épica. Entre los nombres destacados se encuentran The Kaisers, legendarios en el mundo del beat y el rock and roll clásico, capaces de transportar al público a los años 60 con su estilo vintage. Desde Suecia llegan The Maharajas, maestros del garage rock y la psicodelia que ofrecerán una descarga de energía y ritmos irresistibles. La alineación internacional se completa con The NIGHT TIMES, una banda pura de garage revival conocida por la potencia de su directo, y The Crystal Teardrop, representantes de la psicodelia más evocadora y experimental. Por otro lado, no faltará el talento nacional con la presencia de The Meows, un grupo con una trayectoria marcada por su actitud rockera y su fuerza arrolladora, y The Tambles, jóvenes promesas del pop-rock con melodías frescas y un estilo vibrante.

The Maharajas llegan desde Suecia para conquistar Betxí con su impactante directo. / MEDITERRÁNEO

La jornada estará amenizada por algunos de los DJs más reconocidos de la escena, como DJ Mysterian, DJ Capitán Surfocker, DJ Toni Valer-Oh!, DJ Cinnamon, DJ Jane Suzy Creamcheese y DJ Edu Lobo, quienes ofrecerán sesiones que van del soul al surf, pasando por el garage y el rockabilly, para mantener al público bailando hasta altas horas de la madrugada.

Festival con alma y tradición

El Sant Antoni Pop Festival no solo es un evento musical, sino una celebración de la cultura y el espíritu de Betxí. Enmarcado en las fiestas de Sant Antoni, el festival combina música, gastronomía y tradición. Asimismo, tampoco faltará la ya mítica Paella Pop, que a mediodía reúne a asistentes para compartir un momento de comunidad antes de que comience la explosión musical.

The Meows son otro de los grupos protagonistas de la presente edición. / MEDITERRÁNEO

Betxí: epicentro cultural y musical

Con este festival, Betxí se reafirma como un enclave imprescindible en el panorama cultural de Castellón. Su espíritu independiente y transgresor hace que el Sant Antoni Pop Festival sea una cita obligada para quienes buscan algo más que música: una experiencia auténtica que conecta con el alma del pop y el rock más genuino.

No te pierdas esta oportunidad de empezar el año con buen pie y mejor música. El Sant Antoni Pop Festival promete ser, una vez más, el gran orgasmo sónico del año.

Para más información, consulta el sitio web oficial del evento.