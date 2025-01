Sonia y Selena, voz castellonense en el Benidorm Fest: "Somos las reinas de la pista y tenemos que seguir dando fiesta"

El Benidorm Fest trae consigo el regreso de Sonia y Selena, el dúo conformado por Sonia Madoc y la castellonense Selena Leo, que se erige, junto a la propuesta de Mawot, como la representación de la provincia en el certamen del que saldrá la canción que representará a España este año en Eurovisión.

¿Cómo ha sido el aterrizaje en Benidorm?

Sonia: Pues han sido días de ensayos, de ir colocando voces, probando el baile con el equipo y de ir probando. Como todo el mundo, estamos con los últimos matices para poder dar lo mejor de nosotras.

Selena: Estamos con mucho ensayo, ya ultimando todo. Hemos estado como dos meses trabajando, pero ahora ya tiene otro color. Hacerlo en el pabellón y vernos aquí era algo superlejano, pero que ahora ya está aquí.

¿Con qué energía encaráis el Benidorm Fest?

Selena: Muy ilusionada, muy contenta y cada vez que nos veo a las dos en el escenario me doy cuenta de la potencia artística. Me recuerda al pasado, a la experiencia que viví con ella hace 20 y pico años. Pero es que ahora nos veo juntas y me da orgullo, vernos con todas las tablas y la experiencia que hemos ganado en todo este tiempo. Ahora sumamos más. Y con más actualidad y más frescura.

Reinas es vuestra propuesta. ¿Qué mensaje lanza la canción?

Sonia: La canción la hizo a medida el productor Mark Dasousa, de Nebulossa, hablando un poco de nuestra historia musical, de dónde fuimos, de lo que somos y a dónde queremos llegar. También lanza un mensaje muy positivo para estas personas que en su día fueron socios, amigas o amigos y que con el tiempo vuelven y viven un nuevo vínculo con mucho más power.

No sé si nos podéis dar alguna pista de la puesta en escena que tenéis preparada…

Sonia: Bueno, la coreo de Reinas la tenemos ya en Instagram para que todo el mundo la baile y cuando llegue el día 28 no hayan excusas.

Selena: Y la escenografía es algo muy fiestero y muy brillante. Todo lo demás en nada lo vais a poder ver. Es una canción para darlo todo. Y todo Castellón tiene que estar ahí, votando a Sonia y Selena (risas).

"Estuvimos este verano bañándonos en Benicàssim y fuimos a las tascas"

Selena, tú naciste aquí en Castellón, ¿qué vinculación mantienes con la provincia?

Selena: Pues tengo a mis amigos desde el colegio, del instituto, que todavía siguen siendo amigos. Voy mucho a Benicassim y tengo a toda mi familia también en Castellón. Aunque me fui muy jovencita, he seguido yendo a Castellón, pues estoy al lado, entre Ibiza y Valencia, y salto mucho a Benicàssim. De hecho, Sonia y yo estuvimos este verano bañándonos allí y fuimos a las tascas, como es típico.

Serás la voz castellonense del Benidorm Fest junto a Mawot, que también es de Almassora.

Selena: ¿Te puedes creer que parece que Mawod me conoce de cuando éramos adolescentes, pero yo no lo recuerdo? (risas). «Estuve en tu casa cuando eras muy joven, porque yo era muy amigo de tu vecina y tenías un piano en el comedor», me decía. Y yo ahí, flipando, y digo «es verdad, teníamos un piano en el comedor». O sea, que sí que estábamos en mi casa, pero claro, yo no lo recuerdo, porque seguramente de jóvenes teníamos otras pintas.

Os toca actuar en la primera semifinal, este martes 28. ¿Es una presión añadida?

Sonia: Creo que es positivo. Es una manera de que cuando ya tienes tanta información dentro de tu cuerpo, tu cuerpo también necesita ya ver el resultado. Es lo más real.

Sonia y Selena acuden al Benidorm Fest con 'Reinas' / MEDITERRÁNEO

¿Os veis en Eurovisión representando a España?

Selena: Vernos, nos vemos. Convencidas no estamos, porque depende todo del público, sobre todo del de Castellón (risas). Es broma. Quiero decir que nosotras vamos a lanzar nuestra propuesta, como hemos dicho antes, súper ilusionadas y con muchas ganas, porque es también la presentación de nuestra próxima gira. Entonces vamos a hacer lo que sabemos y lo que nos gusta y que la gente decida lo que sienta en el corazón. Nos encantaría vernos en Eurovisión, porque ya es la tercera vez que nos presentamos y tenemos la espinita.

Sonia: No podemos poner una canción mejor que otra, porque cada una es un mundo y somos artistas muy dispares en el Benidorm Fest. Será ya el feeling del espectador o del jurado es que considere que alguna es mejor. Pero la ilusión, como dice mi compañera, está ahí y siempre hay que pensar en lo más alto. Cuanto más alto, mejor.

¿Cómo recibisteis la noticia de que estabais en la semifinal?

Sonia: Fue con una videollamada, nos pidieron que nos conectáramos y nos lo dijeron. La verdad que fue un caminar más de todo este proceso del regreso. El Benidorm Fest creo que era una plataforma excelente para volver y la canción también es muy bonita para la ocasión. Era todo muy redondo para que saliera todo positivo.

"Estaría muy bien estar en las fiestas de la Magdalena de Castellón"

¿Ya llevabais trabajando tiempo en esto del Benidorm Fest?

Selena: Era una de las opciones que había entre todas las cosas que queremos hacer y que forman parte de nuestro regreso, con la bendición de que sí nos seleccionaron, entonces fue rodado todo. De hecho hizo que adelantáramos muchas cosas.

Entonces tendremos Sonia y Selena para rato. ¿Qué es lo que viene?

Selena: Pues empezamos una gira que se llama Reinas y vamos a seguir sacando discografía. La gente tiene muchas ganas de tener más éxitos nuestros o más canciones. Y nosotras como somos las reinas de la pista y del verano, pues tenemos que seguir dando un poco de fiestilla.

¿Os veremos por Castellón?

Sonia: Donde haya contratación, ahí va el artista siempre, así que donde nos quiera el público, iremos.

Selena: Estaría muy bien estar en la Magdalena, en las fiestas de mi ciudad. Nos encantaría estar e ir a tomar un vinito al Mesón del Vino. Sonia y Selena allí.