Cartell de luxe per al 33é Festival Jazz a Castelló

La 33a edició del Festival Jazz a Castelló, que tindrà lloc del 3 al 22 de febrer, promet ser una cita imprescindible per als amants de la música. Figures de renom com Martirio, Dani Nel·lo i Chris Corcoran encapçalen un cartell que combina artistes internacionals i locals, i que aposta per la fusió d’estils amb un homenatge especial al blues, tal i com ha anunciat la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, María España.

El festival s’iniciarà el 3 de febrer amb actuacions destacades com les d’A Contrablues, el quartet Scaramanga i la cantant basca Itziar Yagüe, que actuarà per primera vegada a Castelló el 10 de febrer tal i com ja va informar Mediterráneo en exclusiva. Yagüe, coneguda per la seua versatilitat que combina blues, soul, jazz i góspel, arriba després d’una temporada destacada que l’ha portat a escenaris com el Café Central de Madrid i el Jazzaldia de Sant Sebastià.

La regidora de Cultura de Castelló, María España, ha presentat la programació del festival de jazz. / MEDITERRÁNEO

Un altre dels punts àlgids del festival serà la col·laboració entre Dani Nel·lo i Chris Corcoran, que oferiran un espectacle enèrgic el 20 de febrer al Teatre del Raval. Els acompanyaran músics de renom com Anton Jarl i Víctor Puertas.

L’actuació més top

La llegendària cantant Martirio, considerada una referent en la renovació de la copla i la seua fusió amb el jazz, presentarà el seu espectacle De un mundo raro el 21 de febrer al Teatre del Raval Rafa Lloret. Aquest concert serà un tribut a Chavela Vargas, en col·laboració amb el guitarrista Raúl Rodríguez, fill de la cantant.

Figura icònica de la música espanyola gràcies a la seua capacitat per reinventar la copla tradicional i fusionar-la amb altres gèneres com el jazz i el flamenc, Martirio compta amb més de tres dècades de trajectòria amb una estètica singular i una profunditat interpretativa que l’han convertida en un referent cultural i artístic. En el seu espectacle a Castelló, tornarà a demostrar la seua habilitat per emocionar el públic a través d’homenatges musicals plens de sentiment i autenticitat.

Dani Nel·lo és un altre dels protagonistas de la pròxima edició de la cita jazzística castellonenca. / MEDITERRÁNEO

El tancament de la present edició del festival, el 22 de febrer, serà a càrrec del soul d’Aretha i els Franklin a la Plaça Major.

Talent local

L’escena local també tindrà un paper rellevant en aquesta 33a edició amb actuacions del quartet de la cantant i compositora vila-realenca Luna Orleans, la Jazz Street Marching Band i el saxofonista Fran Conde, que actuarà amb la Banda Municipal de Castelló.

En aquest sentit, María España subratlla la qualitat del festival: «Aquest cartell consolida Castelló com un dels referents en l’àmbit musical del nostre país. L’èxit de públic en l’edició passada confirma que estem fent una feina excel·lent, i estem segurs que aquest any repetirem l’aforament complet en tots els concerts».

Amb una combinació d’artistes consagrats, talents emergents i una clara aposta per la diversitat musical, el Festival Internacional de Jazz de Castelló reafirma la seua posició com un dels esdeveniments més destacats del panorama jazzístic nacional.