‘Diputació a Escena’ fomenta un any més les arts escèniques a la província

La Diputació de Castelló ha anunciat l’activació d’una nova edició de Diputació a Escena, un programa cultural que busca dinamitzar el teixit artístic i escènic de la província. La iniciativa, aprovada per la Junta de Govern, està adreçada a empreses privades i treballadors autònoms amb domicili social a Castelló, que ofereixen espectacles culturals.

Segons explica la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, Diputació a Escena permetrà la realització d’espectacles professionals en els 135 municipis de la província, en col·laboració amb els ajuntaments. «L’objectiu és omplir els nostres pobles de cultura durant el 2025 i oferir un catàleg atractiu que reforci la programació cultural municipal», declara Barrachina. Com a novetat d’aquesta edició, cada empresa podrà presentar fins a quatre espectacles, una xifra superior a la de l’any anterior.

Suport als ajuntaments

La selecció dels espectacles permetrà als ajuntaments comptar amb un repertori actualitzat, que podran finançar a través de les subvencions que la Diputació ofereix per a activitats culturals. Per la seua banda, Alejandro Clausell, diputat de Cultura, destaca que el programa busca «garantir l’accés a la diversitat artística i fomentar la cohesió territorial i social mitjançant les arts escèniques».

El programa previst enguany, com la resta d’edicions passades, inclou representacions de teatre, dansa, circ, música i narrativa oral, amb l’objectiu d’impulsar la contractació d’espectacles per part d’empreses i autònoms locals. En aquest sentit, Barrachina subratlla que Diputació a Escena també funciona com una plataforma per donar visibilitat al talent artístic de la província.

Cultura per a tots els públics

El diputat Clausell ha aprofitat també per a destacar la importància d’apropar les arts escèniques a tots els públics, incloent-hi infants, joves i adults. «Volem que la cultura es visca, se senta i es gaudisca en tots els municipis, fent de Castelló un gran escenari cultural», conclou.

La Diputació reafirmar així la seua intenció de continuar apostant per iniciatives que fomenten el desenvolupament cultural i econòmic, promovent la professionalització dels sectors artístics locals. Amb aquest programa, es preveu incrementar la participació ciutadana i la presència de projectes innovadors als pobles més xicotets. Així, Diputació a Escena es consolida com una eina fonamental per enfortir el patrimoni cultural i escènic de Castelló.