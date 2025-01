María Belmonte: «El mundo ha cambiado pero el espíritu del Grand Tour permanece vivo»

María Belmonte es una autora y antropóloga apasionada por el viaje, el arte, y la conexión humana con los paisajes que habitamos y exploramos. Su obra, publicada por la editorial Acantilado, nos invita a recorrer caminos cargados de historia, belleza y significado. Con títulos como Peregrinos de la belleza: Viajeros por Italia y Grecia y El murmullo del agua: Viajes por los paisajes del alma, así como En tierra de Dioniso. Vagabundeos por el norte de Grecia o Los senderos del mar. Un viaje a pie, Belmonte ha construido un puente entre el pasado y el presente, explorando las huellas que grandes figuras culturales han dejado en lugares emblemáticos del Mediterráneo.

En esta entrevista, exploramos junto a María Belmonte el legado del Grand Tour, ese viaje iniciático que nació en la Europa de los siglos XVII y XVIII y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno cultural que marcó profundamente nuestra relación con el conocimiento, la naturaleza y el arte. A través de sus respuestas, descubriremos cómo los ecos de aquellos viajeros resuenan todavía en nuestra forma de explorar el mundo.

En tu libro Peregrinos de la belleza, exploras las experiencias de diversos viajeros por Italia y Grecia. ¿Qué te motivó a centrarte en estas figuras y cómo crees que sus viajes reflejan la esencia del Grand Tour?

Los personajes que aparecen en mi libro Peregrinos de la belleza me llevaban acompañando gran parte de mi vida adulta. El deslumbramiento de los nórdicos por el Mediterráneo y su legado greco-latino siempre ha sido uno de mis temas favoritos porque yo misma lo he sentido desde hace mucho tiempo. De hecho, el primer libro que me compré con doce años fue uno sobre mitología griega y romana que todavía conservo. Mientras escribía el libro preguntaba a cada uno de ellos: ¿Y vosotros, por qué amáis tanto el Mediterráneo? Y me iban respondiendo…

Las obras publicadas por María Belmonte en la editorial Acantilado hasta la fecha. / MEDITERRÁNEO

El Grand Tour originalmente estaba destinado a jóvenes aristócratas del norte de Europa. ¿Cómo evolucionó este concepto hasta convertirse en una búsqueda más amplia de conocimiento y transformación personal?

Lo que al principio era el privilegio de unos pocos aristócratas con medios económicos y cultura clásica se fue transformando a medida que ese viaje iba dejando huella en los países del norte a través de libros, como Viaje a Italia de Goethe o Corinne o Italia de Madame de Stäel que fueron best-sellers en su época. El mejor resumen del fenómeno lo dio Edward Morgan Forster en su novela Una habitación con vistas, cuando escribe que Lucy, su protagonista, cuando se encuentra en Florencia, «decidió dejar de adquirir conocimientos y empezar a ser feliz».

En El murmullo del agua, nos invitas a un viaje a través de la historia y la importancia del agua en diversas culturas. ¿Ves alguna conexión entre estos viajes introspectivos y el espíritu del Grand Tour?

Quizás sí existe alguna conexión. Desde siempre me he sentido atraída por el mundo griego y romano y, siempre que tengo ocasión de hacer algún viaje, me gusta explorarlos. Es como si yo estuviera haciendo el Grand Tour de manera permanente. Es un filón inagotable.

Tu formación en Historia y Antropología se refleja en la profundidad de tus escritos. ¿Cómo han influido tus estudios en tu comprensión y representación del Grand Tour en tus obras?

De pequeña disfrutaba traduciendo del griego antiguo la Ilíada y la Odisea en el colegio. También amaba traducir los textos latinos. Pero más que mi formación académica, ha sido mi vida como lectora y los viajes por Italia y Grecia lo que me ha ayudado a mantener viva esa pasión.

El Mediterráneo ha sido una fuente constante de inspiración en sus libros. ¿Qué papel cree que juega esta región en la narrativa del Grand Tour y en la búsqueda de belleza y conocimiento?

John Keats escribe en uno de sus poemas que desearía beber una copa de «cálido Sur»… En el imaginario de los nórdicos, el Mediterráneo se transformó en un lugar mítico y sensual poblado de bellezas de toda clase en el que cada uno podía encontrar algo: para unos era la salud (en el siglo XIX todavía se recetaba el Mediterráneo para las enfermedades pulmonares y las depresiones); para otros eran los tesoros artísticos, para otros el amor o la liberalidad de costumbres, un refugio para amores ilícitos. Y, luego estaba la luz, que transformó la obra de tantos pintores…

Detalle de la obra 'Planificación del Grand Tour', óleo sobre lienzo por Emil Brack (1860-1905), colección privada. / Emil Brack

En tu opinión, ¿qué relevancia tiene hoy en día el concepto del Grand Tour para los viajeros contemporáneos? ¿Crees que aún es posible emprender un viaje con objetivos similares en el mundo moderno?

Creo que el Grand Tour fue un fenómeno que comenzó a declinar precisamente con la invención del viaje organizado en el siglo XIX y la construcción de los ferrocarriles. El mundo ha cambiado muchísimo, pero creo que el espíritu del Grand Tour permanece vivo. Depende de la manera que tenga cada uno de buscar la belleza.