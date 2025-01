¿Cómo es la sensación de mirar las estrellas a través de una ventana en el techo?

El salón del caravaning llega a la localidad alicantina un año más. La exposición del sector caravaning que se posiciona como la feria más importante del litoral de Levante, se convierte de nuevo en un punto de encuentro para los amantes de la vida sobre ruedas. En esta 32.ª edición, las ganas de vivir nuevas aventuras se convertirán en la inspiración por escribir el guion de tus propias historias y, el lugar donde compartir nuevas experiencias y cumplir sueños, te hará protagonista de todas ellas. Descubre el salón de caravaning 2025 y disfruta de los mejores vehículos camperizados y las mejores marcas: Benimar, Hymer, Adria, Hobby, Pilote, Mc Louis, Phoenix y mucho más.

Compra tus entradas para la feria caravaning 2025 en IFA Alicante y obtén un precio exclusivo online para no perderte la feria de autocaravanas más esperada del año. Rompe la barrera del miedo y experimenta lo que se siente al estar al volante de tu primera furgoneta camperizada, rodeado de mobilehomes, caravanas y viviendas prefabricadas además de actividades creativas y juegos para los más pequeños de la casa.

Evento del salón de caravaning del pasado año / cedida

Descubre el evento de caravaning 2025 en IFA Alicante / archivo

¿Cuándo es la feria de Caravanas en Alicante? Caravaning Alicante 2025: Fines de semana del 7 al 9 de febrero y del 14 al 16 de febrero Recinto ferial IFA Fira Alacant. Nacional 340, km 731 De 10:30 a 19:00 horas Tus entradas para la feria caravaning: https://www.caravaning-alicante.es/es/comprar-entrada

La vida sobre ruedas, “¡Vaya vacaciones!”

Ha llegado una nueva generación al mundo del ‘camping life’. Una generación dispuesta a todo por vivir todo tipo de experiencias llevándose, literalmente, “la casa a cuestas”. Vivir en una camper y en la carretera no solo se ha puesto de moda, sino que se ha convertido en el estilo de vida más ambicioso para los más jóvenes. Alquilar una furgoneta camper o la venta de caravanas y autocaravanas siempre ha sonado a la típica pareja longeva, proveniente de los Países Nórdicos e Inglaterra que desea estar durante un mes viendo la puesta de sol de la costa Alicantina de Benidorm, con sus mejillas enrojecidas, quizás (y, por qué no), sentados en dos sillas a rayas de rejilla, esas que dejan su dibujo grabado en la piel tras horas de uso. Y, como no, sonriendo, porque vivir así y viajar por todo el mundo, es un sueño hecho realidad.

Un sueño cada vez más presente en esos millenials a los que llaman generación de cristal y que, al mismo tiempo, han crecido dando tumbos en la parte de atrás de una autocarvana o peleándose con sus hermanos por la litera más alta. Esos que han aprendido a dar sus primeros pasos en el avance de una caravana del camping más lejano a lo que el resto de humanos conoce como ‘hogar’. Y es que, cómo vamos a aspirar a menos, si nuestros mejores recuerdos se encuentran repartidos en los cientos de kilómetros de asfalto que hemos recorrido para vivir aventuras e historias que parecen sacadas de la gran pantalla. Porque, siendo realistas, no “Somos Los Miller”, pero hemos vivido locuras similares en nuestros viajes. Tampoco hemos tenido que cruzar España en una furgoneta camper para ir a un concurso de belleza como en Pequeña Miss Sunshine, porque, no hay mayor preciosidad que la de cenar bajo las estrellas escuchando romper las olas el Mar Mediterráneo de fondo.

Ha llegado la generación que está dispuesta a despertar cada mañana con una vista diferente y vivir la libertad de la carretera.

Imagen extraída de la película "Somos Los Miller", protagonizada por Jennifer Aniston y Jasson Sudeikis / Archivo

5 motivos por los que deberías convertir la carretera en tu nuevo hogar

La vida es demasiado corta como para no aprovecharla. Es muy breve e intensa como para encerrarse en un trabajo que solo te causa estrés; demasiado efímera para hacer algo que no te gusta, o pasarla al lado de la persona errónea. La vida es un momento, un suspiro, un abrir y cerrar de ojos. Y no hay mejor manera de vivirla que hacerlo entre el asfalto.

‘Tempus Fugit’. Valorar el tiempo es el primer motivo por el que, embarcarse en esta locura, sería la mejor de todas las que has hecho hasta hoy; y es que vivirás cada segundo como del último de tu existencia se tratase. El tiempo no se pierde, se invierte. Y, hacerlo cada día en un lugar, no tiene precio. ‘Carpe Diem’. Jamás vas a volver a esta etapa de la vida. Ahora o nunca, eres demasiado joven como para no hacerlo. Aprovecha el “aquí y ahora”. La vida en la carretera puede ser una nueva rutina apasionante. Crear recuerdos únicos. La vida en una autocaravana te hará coleccionar momentos que no se pueden comprar ni planificar. Cada lugar, cada encuentro con otros viajeros, cada rincón del mundo que exploras se convertirá en un recuerdo que enriquecerá tu día a día. Compartir es vivir. Y si lo haces con los más pequeños de la casa, harás que su infancia sea única, especial e inolvidable. Y es que crecer en diferentes campings y lugares del mundo, hará que sean excepcionales. No hay nada mejor que decir que aprendieron a dar sus primeros pasos con la puesta de sol de la costa francesa de fondo junto a su mejor amigo de cuatro patas. Dar la vuelta al mundo. Recorre los lugares más especiales y descubre los tuyos propios para convertirlos en sitios especiales para ti. Conecta con cada rincón del planeta y conoce a su gente. No se trata de llegar a un lugar, sino de disfrutar el viaje hasta él.

Construyendo recuerdos en un nuevo hogar llamado 'estilo de vida' / Cedida

“Hacia rutas salvajes”: tu guía de viajes

¿Cómo de increíble sería tomarte un año sabático y dedicarte a viajar por todo el mundo?

Aunque suena más que bien, quizás podríamos empezar poco a poco y coger un par de semanas de vacaciones para escoger un buen alquiler de autocaravanas y furgonetas camper para dar el pistoletazo de salida a nuestra primera expedición. Aunque, lo verdaderamente importante (además de escoger el mejor vehículo adaptado a nuestro estilo de vida y necesidades), es sin duda: el maravilloso destino. Te dejamos los mejores lugares para jóvenes principiantes en el mundo del caravaning:

España

Delta del Ebro

Una escapada hacia el norte mediterráneo siempre será una buena idea. Además de ser un paraíso repleto de playas salvajes y vírgenes, es una de las reservas naturales con más fauna del litoral de Amposta con increíbles campings en los que pernoctar y estacionar tu camper, caravana o autocaravana.

La vida dentro del camping Eucaliptus en el Delta del Ebro / Información

Costa da Morte, Galicia

Atraviesa con una autocaravana sus interminables dunas para llegar a playas kilométricas e interminables al echar la vista al horizonte y disfrutar de un buen pulpo a la gallega con vistas al mar desde la ventana de tu cuarto, y, por supuesto, sin pasar frío alguno.

Caravana estacionada en la Costa da Morte, Galicia / Archivo

Portugal

Peniche

Peniche es un pueblo de pescadores conocido como la capital del surf situado al sur de Nazaré. Es el lugar perfecto para todo surfista que ame el mar en cualquier época del año y lleve las tablas consigo allá donde viaja. Una furgo camper sería el complemento ideal para guardar las tablas, pernoctar y pasar una semana surfeando con tus amigos y viviendo una experiencia única.

Praia do Baleal, Peniche, Portugal / Archivo

Benimar Tessoro 468 Es una autocaravana de 4 plazas montada en chasis Ford que lo tiene todo. Es uno de los modelos más populares de la marca. Contiene el pack Northautokapp de Benimar con la mejor tecnología del mercado. Luces exteriores LED, depósito de aguas grises aislado y mucho más. Es el modelo ideal para parejas que buscan un modelo versátil, cómodo y con posibilidad de viajar cuatro si aumenta la familia.

Variedad para todas las necesidades y para todos los bolsillos, ya que tenemos facilidad de financiación para todo el mundo. Lidia Cruz — Community Manager de Caravanas Cruz

El público de la feria, hace unos años, te diría que era gente jubilada y mayoritariamente extranjera, pero eso ha pasado a la historia tras la pandemia. Antes del COVID, incluso un par de años antes, se empezó a notar el cambio del público usuario del caravaning. Desde ahí, encontramos parejas súper jóvenes, pasando por gente de 28 o 30 años, familias jóvenes con un hijo, o familias de cuatro y cinco miembros, en definitiva, el público asistente y usuario del caravaning es de lo más variado. Jubilados sigue habiendo, pero ya no es un rango de edad que determine el 100% de las ventas. Lidia Cruz — Community Manager de Caravanas Cruz

La vida en una camper suena demasiado bien como para no vivirla / cedida

Con una amplia gama de vehículos adaptados a los diferentes estilos de vida y necesidades, el salón del caravaning Alicante 2025 ofrece de nuevo la mejor opción para cada tipo de viajero, sin importar su presupuesto y para todo el mundo. Desde autocaravanas y vehículos premium hasta furgonetas camperizadas, mobilehomes y mini-caravanas; cada uno de los modelos ofrecidos en la feria, incorpora lo último en tecnología y diseño, garantizando una experiencia única sobre ruedas. Además, el proceso de acompañamiento es excepcional y profesional, asegurando tranquilidad y confianza en cada paso de compra. Y, para tus próximas escapadas, los asesores especializados te ayudarán a planificar la ruta perfecta dando los mejores consejos, Como el de Lidia Cruz, que, además de informar de las últimas tendencias en equipamiento y accesorios, para que cada usuario disfrute de sus viajes con total seguridad y comodidad, ofrece el mejor consejo de todos para los jóvenes viajeros:

Que no se crean todo lo que ven en las redes sociales, que en ocasiones dan información errónea, y vayan a un distribuidor como Caravanas Cruz, que tiene casi 50 años de experiencia. En Caravaning Alicante encontrarán expositores y empresas que llevan décadas trabajando en el sector y mejor que ellos, no les va a aconsejar nadie. Más que ellos, no va a saber ningún Influencer. Lidia Cruz — Community Manager de Caravanas Cruz

Es hora de emprender nuevas aventuras, y, en la feria de autocaravanas 2025, los mejores especialistas están esperando para acompañarte en cada kilómetro.

¡Tu nueva vida está en Caravaning Alicante!