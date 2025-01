Marc Giró, un 'Broncano gay': cómo el programa más "marica" de la televisión se ha convertido en un fenómeno social

El movimiento era puntual. Ni RTVE pensaba que, tras la sorpresa de La Revuelta, otro programa provocase el mismo revuelo. Sobre todo, ojo, cuando la fórmula estaba más que testada en La 2. Marc Giró estrenó Late Xou el 9 de octubre de 2023 sin saber que, un año y medio después, multiplicaría por 10 su audiencia por casualidad. O no tanto. El impulso que David Broncano ha dado a la cadena ha repercutido en la parrilla de un modo u otro. Por ello, precisamente, no podía dejar pasar la oportunidad: tocaba dejar huella. De lo contrario, corría el riesgo de regresar al horario donde se maneja con comodidad, pero sin trascendencia. Con el fusil LGTBI cargado, disparó hacia un público que aprendió, aunque lo supiera, que el odio se combate con purpurina. Este martes lo ha vuelto a hacer: noche marica, noche reivindicativa.

“La televisión debe ser un reflejo de la sociedad y, por fortuna, ésta ha ido avanzando en materia LGTBI. Las pantallas muestran realidades que existen, pero con la que no todos los sectores están familiarizados. Estos espacios ayudan a crear debate, a que el espectador dé una vuelta a cuestiones que no se plantea en su rutina”, explica Merce Moreno, periodista de El Español. En su primer episodio en La 1, por ejemplo, Giró apostó por un monólogo sobre las terapias de conversión que levantó ampollas en ciertos sectores. Dijo: “El día que las mariquitas abandonen la iglesia se acabará la cristiandad tal y como la conocemos”. La urticaria aún sigue expandiéndose por Twitter.

Marc Giró, junto a Jordi Évole en 'Late Xou'. / / RTVE

El discurso fue seguido por 1.182.000 espectadores, un pedazo de la España que no se amedrenta por la ultraderecha que las apoya. “La audiencia premia la naturalidad, lo imprevisible. Tenemos que dejar de debatir sobre bulos que nos polarizan. La televisión tiene que servir para tender puentes, no para dividir”, continúa Moreno. Alegatos así ya se han realizado, es verdad. Pero el tono con el que Giró lo ejecutó le puso en el centro del huracán: entre socarrón y agudo, generó una reacción que llenó titulares a la mañana siguiente. Ahora bien, si no hubiese sido así de provocador, quizá, jamás los hubiese protagonizado. En el fondo, la polémica no hizo más que encumbrar una apuesta por la diversidad que, de otra manera, no hubiese tenido el mismo impacto. No aletargarse es la clave de su formato.

“Decía Daniel Écija, creador de series como Médico de familia o Los Serrano, entre otras, que la sociedad española avanza muy rápido. Y eso hace que la televisión pueda quedarse atrás. En los últimos años, ha habido una involución porque no ha sabido leernos como antes. Se ha quedado encerrada en mansiones y no se ha dado cuenta de que los barrios también son heterogéneos. Y que, por tanto, la diversidad es una parte esencial de la vida”, sostiene Borja Terán, especialista de 20 minutos. Antes de liderar Late Xou, Giró estuvo al frente de la revista Marie Claire durante 17 años, colaborando con La Sexta, TV3 y Antena 3.

Un punto de inflexión tuvo lugar con la irrupción de los podcasts, que han ido abordando aquellos temas que las generalistas descartaban por temor a perder audiencia. Lo que provocó que la gente joven se desconectase de ellas. “Durante mucho tiempo se extendió un miedo a arriesgar y, por cuestión económica, apostaban por programas que sabían que iban a funcionar. El éxito de Giró es haber adaptado un late night clásico bajo su prisma. No obstante, hay debates que no están en la calle. Y la televisión pública debe ser un lugar donde sentirnos seguros. No podemos estar cerrados en el eufemismo, hay que visibilizar todas las realidades. Cuanto más diversa sea, a más gente llegará. Y mejor nos retratará. La única forma de desactivar los prejuicios es conociéndonos”, prosigue Terán.

El humor, clave

Desde las organizaciones LGTBI creen que Late Xou es una oportunidad para remarcar ideas que aún hoy hay que seguir formulando. En especial, para que las nuevas generaciones no perpetren conductas del pasado. “Es un claro ejemplo de que un programa de entretenimiento, a través del humor, puede trasladar mensajes potentes en favor de la diversidad sexual. Además, la figura del presentador, abiertamente gay, ayuda a generar referentes para la juventud en un momento donde los discursos de odio proliferan de modo alarmante”, subraya Miquel A. Fernández, director de la Fundación Pedro Zerolo.

Carlos Areceres visitó el 'Late Xou' de Marc Giró. / / RTVE

Para Federico Armenteros, responsable de la Fundación 26 de diciembre, si bien el cambio legal ya se materializó en 2005, el cultural está poco a poco instaurándose: “Que nos vean es una de nuestras conquistas. Hemos tenido que batallar para que discursos como el de Giró estén presentes, sólo así la población se dará cuenta de que somos igual de buenos, malos y regulares que el resto. No somos el prototipo que, durante años, se presentó en tertulias de cotilleo. Por eso es tan importante que estos cambios lleguen desde la Pública. De hecho, ha habido programas dedicados a la tauromaquia, pero no al colectivo”. Espacios como Late Xou hacen justicia a tantas caídas, arañazos, lágrimas… Las estocadas del pasado hoy son leña para mantener vivo el fuego de la lucha.