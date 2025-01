Vilafafest 2025: Cultura, música i reivindicació per una ruralitat viva a Vilafamés

La preservació del medi natural i la reivindicació de la vida rural són aspectes fonamentals en un context de despoblació i canvis ambientals. Amb aquesta perspectiva, Vilafamés es convertirà novament, el pròxim 1 de març, en l'epicentre de la defensa de la ruralitat a través de la cultura amb la celebració de la segona edició del Vilafafest, un festival que busca posar en valor el patrimoni rural i la seua identitat.

Aquesta cita, que va nàixer l'any passat i que enguany se centrarà en el lema Per una ruralitat digna, tindrà lloc a la Plaça de la Tanca amb accés gratuït amb l’objectiu de reivindicar la importància dels entorns rurals a través de la cultura.

Programació

El festival comptarà amb un programa variat que inclou espectacles teatrals i concerts. La jornada s’iniciarà a les 16.30 hores amb l’obra de teatre Dona havia de ser, de la companyia El Terral, que aborda el paper de la dona en l’entorn rural. Posteriorment, a partir de les 18.00 hores, tindran lloc les actuacions musicals de Colomet, Cactus, Pep de la Tona i La Kinky Band, que clourà la jornada a les 23.00.

Cactus seran un dels protagonistes de la cita musical a Vilafamés. / MEDITERRÁNEO

A més de la música i el teatre, el Vilafafest oferirà activitats paral·leles per a tots els públics, incloent-hi tallers sobre tradicions locals, artesania i gastronomia. Els assistents podran participar en debats i xerrades sobre els reptes actuals del món rural, en què experts i activistes compartiran experiències i propostes per a un desenvolupament sostenible del territori.

Reflexió i diàleg

Aquest festival no només busca oferir una jornada d’entreteniment, sinó que també aspira a ser un espai de reflexió i diàleg sobre les necessitats i oportunitats de la ruralitat. Amb el seu programa divers i compromès, el Vilafafest es consolida com una cita imprescindible per a aquells que volen celebrar i defensar l’esperit dels pobles.

Cartell del Vilafafest 2025. / MEDITERRÁNEO

L’objectiu del festival és posar en valor el patrimoni i la identitat dels espais rurals, així com sensibilitzar sobre els desafiaments que afronten, com la despoblació i la manca de recursos. L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Vilafamés i la promotora Metrònom, amb el suport de la Diputació de Castelló, Facsa i Global Energy.