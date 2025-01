Almassora instala una pantalla gigante para animar a Mawot en la final del Benidorm Fest

El almassorí Mawot (Roberto Comins, 1973) ya está en la final del Benidorm Fest. Mañana a partir de las 22.05 horas, y desde el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm (Alicante), se jugará la obtención del micrófono de bronce y el pase a Eurovisión 2025, que se celebra el próximo 17 de mayo, y donde representaría a España. Para ello, desde la concejalía de Cultura de Almassora instalarán, a partir de las 22.00 horas, una pantalla gigante en el Espai Mercat de la localidad. De esta manera, el artista contará con todo el apoyo de su municipio que se volcará para que se alce con la victoria.

Tras el correspondiente sorteo, Mawot actuará el tercero. El resto de actuaciones serán por este orden: Daniela Blasco, Kuve, (Mawot), Lachispa, Mel Ömama, J. KBello, Lucas Bun y Melody.

En la rueda de prensa oficial que ha tenido lugar hoy, el almassorí ha manifestado afrontar esta final más relajado que cuando empezó el concurso y tener ganas de “ver cómo se vive esto sin tanta presión”. “Creo que es distinto”, ha añadido el cantante quien ha asegurado que lo va a disfrutar tanto como el público. Además, reconoció estar durmiendo poco. “Apenas he dormido tres horas y medio. Soy como un vampiro. Hasta Drácula duerme más que yo”, añadió.

Raggio di sole

Mawot se presenta con la canción Raggio di sole, un homenaje al amor apasionado que va más allá de la experiencia terrenal. Una melodía que, como él mismo ha explicado, le ha servido para conversar con su niño interior y sanar los impactos emocionales vividos en la infancia.

El artista mezcla la luz y la oscuridad a través del sol y la luna, una representación que también lleva al escenario donde el decorado y las luces simbolizan la intensidad y la conexión entre dos personas. Además, el uso del italiano, considerado como la lengua del amor, acentúa la dulzura, la armonía y la universalidad de la música.

Letra 'Raggio di Sole' Oscura belleza avanzas despacio. Tus sombras inventan lugares extraños. Criatura mutante que viajas en sueños al tiempo le dices que no, que no, que no… Come un raggio di sole innamorato di te, te. (Como un rayo de sol enamorado de ti, de ti.) Come la musica che mi fa volare e impazzire. (Como la música que me hace volar y volverme loco) Como un rayo de luna que nos abraza a los dos, condenados en órbitas alrededor de un sol. Será, será, será, será lo que quiera el destino. Y será mi voz la que dirá: “Ti amo così tanto…”. ("Te amo mucho...") Non sarà questa velocità, (No será esta velocidad) ti divora la vita È sempre una spirale, (se come tu vida siempre es una espiral) Come un raggio di sole innamorato di te, te. (Como un rayo de sol enamorado de ti, de ti.) Como la música que te hará volar y enloquecer. Como un rayo de luna que nos abraza a los dos, condenados en órbitas alrededor de un sol. Se-se-se-será, será, será, será que el tiempo nos arrastrará Ti batterò, ti batterò, ti amo così tanto… (Te venceré, te venceré, te amo mucho...) Come un raggio di sole innamorato di te. (Como un rayo de sol enamorado de ti). Come la musica che mi fa volare e impazzire (Como la música que me hace volar y volverme loco) Se-se-se… Come un raggio di sole… (Será, será, será, será… como un rayo de sol...) Come un raggio… Come un raggio di sole (Como un rayo... Como un rayo de sol)

Viaje al interior

El destino, el misterio, el deseo humano y el viaje hacia el interior de uno mismo también están presente en esta balada romántica que, si bien empieza como un susurro al oído, va in crescendo hasta la explosión final de la sanación emocional. En definitiva, todo un canto a la esperanza, el autocuidado, la autoestima y la autoafirmación de la persona. Una canción que invita a abandonar a aquello que duele para poder renacer. Así acaba también Mawot su actuación: virando la dirección para iniciar el camino hacia la luz. Esto deja patente que la evolución del almassorí ha quedado más que evidente y poco queda de aquel Roberto que se presentó en 2001 con la canción Victoria. Ciertamente, no queda ni el nombre. Y si bien Mawot no está entre los favoritos, su calidad vocal y la sencillez, pero potente interpretación en el escenario ya no deja impasible a nadie, y puede ser la sorpresa de la noche. Chanel lo fue.