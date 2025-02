Melody retocará 'Esa diva' de cara a Eurovisión "para ponérselo más fácil" a oídos "de otros países"

Entre lágrimas y con el micrófono de bronce que la acredita como ganadora de Benidorm Fest y representante de España en Eurovisión, Melody ha confirmado su intención de "darle una vuelta" a su tema 'Esa diva', "para ponérselo más fácil" a oídos "de otros países".

En la rueda de prensa posterior al concurso, que ha celebrado este sábado su cuarta edición, ha respondido así a la pregunta de si creía que la tercera nota del jurado podría deberse a que los miembros internacionales no hubiesen entendido sus arreglos típicamente españoles. "No me puedo quejar de las votaciones del jurado porque han sido excelentes, pero se lo puedo poner más fácil a la parte del jurado que viene de otros países. Nos reuniremos para ver cómo llevarlo a cabo", ha dicho, convencida de que "la amplitud melódica" de su tema da "para llevar otro arreglo y hacer algo muy llamativo".

Sí ha anticipado su intención de repetir su típico gesto de "hacer el helicóptero" con la melena. "Esta noche no sabía si hacerlo, pero me he dicho: ¿Cómo no, si se ha hecho viral por el mundo entero?", ha relatado.

"Emocionadísima" y agradecida, ha confesado que ha llorado esta tarde en el hotel antes de su actuación. "Llevamos meses de trabajo superintensos, con todo mirado al milímetro, es mucha presión y necesitaba llorar para darlo todo y creo que se ha notado", ha explicado. Con esa misma honestidad, ha reconocido que cuando el jurado ha anunciado que le daba la tercera nota, ha aceptado que se quedaba fuera de Eurovisión. "Como artista independiente me ha tocado luchar tanto, tanto y tanto, que yo ya no espero nada", ha asegurado.

En ese sentido, ha calificado como "emocionante" el voto del público que la ha posicionado en primer lugar y que le ha dado el pasaporte a la final de Basilea en mayo. "Ha sido un bálsamo de aceite para el corazón y el alma", ha añadido.

Melody estuvo a punto de representar a España en 2009, pero precisamente fue el voto de calidad del público el que entonces le dio el triunfo a Soraya en lugar de a ella. "Entiendo que las cosas pasan por algo, que entonces no era el momento; luego me alegré, porque como artista he aprendido y he evolucionado mucho", ha dicho. "A veces tienen que pasar estas cosas para darte cuenta de la dimensión de lo que la gente te quiere. Por eso digo que todo lo que luchas sirve, a veces no se ve en el momento, pero la recompensa llega", ha destacado la sevillana ahora sí con la victoria, que ha dedicado su triunfo a su familia, a su hijo y a seres cercanos que perdió recientemente.

Según ha revelado después RTVE, el 39% de los 17.422 SMS y llamadas recibidas y de los 223.094 votos de la app han apoyado a la ganadora, seguida de Blasco (18%) y de J Kbello (13%).

