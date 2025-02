L'Auditori de Castelló acull actuacions de Camerata Salzburg i l’Orquestra de la Comunitat

L’Auditori de Castelló, espai de l’Institut Valencià de Cultura, acull esta setmana els concerts de la formació austríaca Camerata Salzburg i l’esperada tornada de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb la direcció de Gustavo Gimeno. Tots dos concerts estan inclosos en l’abonament d’hivern de clàssica de l’Auditori.

D’una banda, aquest dimarts a les 19.30 Castelló rep la prestigiosa formació Camerata Salzburg. Els músics austríacs ofereixen un repertori basat en un dels seus compositors més il·lustres: Wolfgang Amadeus Mozart. La Camerata ha sigut una influència clau a la ciutat de Salzburg i a l’àmbit internacional durant més de 70 anys.

Entre els seus èxits destaca la seua interpretació de la música de Mozart i el repertori clàssic vienés. Fundada en 1952 per Bernhard Paumgartner, l’orquestra, a més de la seua presència en importants festivals i la seua col·laboració amb artistes destacats, es dedica a l’educació musical i el desenvolupament de joves talents.

La formació, dirigida per François Leleux, oferirà a l’Auditori de Castelló el Concert per oboe en Do Major, K. 314, a més de la Simfonia nº. 41 KV 551, Júpiter.

Les entrades, amb un preu entre 10 i 20 euros, poden adquirir-se en taquilla i a la web ivc.gva.es.

D’altra banda, l’esperada tornada de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana a la capital de la Plana serà el proper dissabte 8 de febrer, a les 19.30 hores, amb la direcció de Gustavo Gimeno.

El concert presenta un programa format per peces de Wagner i Strauss. Gimeno s’introdueix a l’univers wagnerià amb L’Anell sense paraules (Der Ring ohne Worte). Aquesta peça es considera una síntesi de L’anell del Nibelung però condensada i arreglada pel famós director d’orquestra i violinista Lorin Maazel en 1987.

Lorin Maazel

Maazel, fundador i primer director de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, coneixedor de la cèlebre Tetralogia de Wagner, va reduir a 75 minutos les més de 14 hores de duració de l’obra en un simfònic que comença amb les primeres notes de L’or del Rin i conclou amb la mort de Sigfrid seguida de la immolació de Brunilda.

L’altra de les composicions que sonarà el proper dissabte a l’Auditori de Castelló, Tod und Verklärung de Richard Strauss, també aborda la temàtica de la mort en un commovedor poema simfònic.

Entrades

Les entrades per a aquest concert tenen un preu entre 10 i 20 euros. Poden adquirir-se en taquilla i en la pàgina web de l’IVC.