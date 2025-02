¿La música de Coldplay a la luz de las velas? En Onda es posible

Imaginen una sala bañada en la calidez de cientos de velas titilantes, donde cada llama parece bailar al ritmo de una melodía invisible. La penumbra transforma el espacio en algo sagrado, como si cada rincón guardara un secreto. El tiempo se detiene, y todo lo que importa es el sonido, el ambiente, el instante. Así es la experiencia Candlelight, un tributo a la magia de la música envuelta en la intimidad de la luz.

Y el próximo 8 de marzo, Onda será testigo de este espectáculo único. La Campaneta - Factoría Cultural se convertirá en un templo efímero donde las notas de Coldplay, una de las bandas más icónicas de las últimas décadas, cobrarán vida de una manera completamente nueva. No será un concierto al uso, sino un homenaje al alma de sus canciones: a los himnos como Fix You, que acarician las emociones; a la épica de Viva La Vida, que enciende el corazón; y a la melancolía de The Scientist, que parece susurrarte al oído en el momento justo.

Un cuarteto de cuerda interpretará los temas más icónicos de Coldplay. / MEDITERRÁNEO

En esta velada especial, un cuarteto de cuerdas reinterpretará los grandes éxitos de la banda británica con un sonido envolvente, delicado, pero lleno de poder. Cada nota se deslizará entre los asistentes como si hubiera sido creada para ellos, para ser sentida en la profundidad del pecho, iluminada por las velas y potenciada por el silencio reverente que solo la música puede llenar.

Experiencia sensorial

Candlelight no es solo un concierto, es una experiencia sensorial. Es la prueba de que la luz puede cantar, de que las canciones pueden transformarse y de que un espacio puede convertirse en un universo.

Entradas

Las entradas, disponibles a partir de 12 euros (15 para las primeras filas) son la llave para formar parte de esta noche inolvidable. Porque Candlelight no se explica, se vive. Y Coldplay, bajo la luz de las velas, promete ser una experiencia tan sublime como irrepetible. La apertura de puertas será a las 19.00, y el espectáculo comenzará a las 20.00 horas.