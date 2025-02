Faixa, Rua, Sociologia Animal, Cactus, Les Testarudes i Malifeta s'afegixen al cartell del Feslloc 2025

El Feslloc referma, un any més, el seu compromís amb la música, la llengua i el país, amb una programació musical que destaca per la gran presència femenina i per la incorporació de nous artistes que actuaran per primera vegada al festival. Entre les noves incorporacions al cartell de la 19a edició destaquen Faixa, Rua, Sociologia Animal, Cactus, Les Testarudes i Malifeta.

Aquest esdeveniment, organitzat per l'Associació Cultural Feslloc amb el suport de l'Ajuntament de Benlloc i d'Escola Valenciana, se celebrarà els dies 10, 11 i 12 de juliol a Benlloc (la Plana Alta). Amb 19 anys de trajectòria, el Feslloc s'ha consolidat com un punt de trobada imprescindible per a la música en valencià, amb una combinació de propostes consolidades i nous talents emergents.

Un cartell divers i paritari

Enguany, el festival comptarà amb un total de 16 propostes musicals. Entre els caps de cartell figuren La Fúmiga, Fillas de Cassandra, Auxili, La Maria, ZETAK, Malifeta i Les Testarudes. A més, una desena d’artistes actuaran per primera vegada a l’escenari Ovidi: Flashy Ice Cream, Malifeta, Les Testarudes, Quinto, Sociologia Animal, Abril, Bèrnia, Faixa, Naina i Rua.

Malifeta s'unix a la present edició del Feslloc. / MEDITERRÁNEO

El Feslloc manté el seu compromís amb la igualtat de gènere, incloent una destacada representació femenina en la seua programació. Projectes com Fillas de Cassandra, Les Testarudes, La Maria, Bèrnia, Abril i Naina estan protagonitzats majoritàriament per dones, mentre que altres bandes, com Malifeta, Cactus i Sociologia Animal, també compten amb una presència femenina rellevant.

Un festival amb valors

L’Associació Cultural Feslloc continua destacant pel seu treball activista a favor de la música, la llengua i el territori. Des de 2007, el festival ha sigut un referent en la defensa de la cultura sense finalitat lucrativa, la descentralització cultural i la presència de les dones als escenaris. Segons el manifest d'enguany, el Feslloc busca seguir «creant itineraris musicals i lligams entre artistes, públic, llengua i territori», malgrat les dificultats per a competir amb altres projectes comercials.

L’alcalde de Benlloc i president de l’Associació Cultural Feslloc, Àngel Ribés Bellés, destaca l’esforç de l’organització per mantenir viu un festival que «es fa en un poble de poc més de 1.000 habitants i que ja porta 19 anys d’existència». Per la seua banda, el coordinador del festival, Voro Golfe Cervera, fa una crida a «tota la gent que estima la nostra llengua i cultura» a donar suport al Feslloc, com una forma de resistència davant el «colonialisme polític i cultural».

Més enllà de la música

El Feslloc no és només un festival de música, sinó també un espai segur i inclusiu. En aquesta edició, es tornarà a habilitar el Punt Violeta per a prevenir la violència masclista i LTBIfòbica, i hi haurà un espai per a ONG’s i associacions culturals. L’acampada continuarà sent gratuïta amb l’adquisició de l’entrada, oferint un entorn únic en l’extensa pineda de Benlloc.

Les Testarudes oferiran el seu potent directe a Benlloc. / MEDITERRÁNEO

A més, el festival oferirà una programació complementària amb activitats culturals, tallers, xarrades, cinema, exposicions, podcast en directe i esports, que se celebrarà el divendres 11 i el dissabte 12 de juliol, de matí i de vesprada.

Entrades ja disponibles

Les entrades per al Feslloc 2025 ja estan a la venda al web oficial del festival (feslloc.com). Aquesta és una oportunitat única per gaudir de tres dies de música, cultura i convivència en valencià, en un ambient que celebra la identitat i el talent del País Valencià.