‘Joguets furtats’ uneix en una mostra íntima art i vida a l’ECO Les Aules

L’Espai Cultural Obert Les Aules (ECO Les Aules) de la DiputacióProvincial de Castelló inaugura el 7 de febrer, a les 19.00 hores, amb performance inclosa, l’exposició Joguets furtats, una mostra que barreja l’art plàstic i la dramatúrgia en una proposta commovedora i introspectiva. Aquesta col·laboració artística, signada per Yolanda Doménech i Sònia Alejo, convida al públic a endinsar-se en un relat ple de fragilitat, resiliència i emocions humanes.

L’exposició es construeix sobre el treball de Doménech, que ha modelat en argila roja gestos expressius plens de força i emoció, i una sèrie de fotografies basades en els seus autorretrats. A aquestes obres se suma la intervenció dramatúrgica d’Alejo, que aporta una dimensió poètica i escènica al relat personal de l’artista. La col·laboració entre ambdues creadores neix de la seua amistat i la necessitat compartida d’expressar-se des de l’honestedat i la proximitat.

Yolanda Doménech protagonitzarà una performance el mateix dia de la inauguració- / MEDITERRÁNEO

El projecte parteix de l’experiència vital de Yolanda Doménech, marcada pel seu diagnòstic i tractament del càncer de mama. Tanmateix, Joguets furtats no tracta directament aquesta qüestió, sinó que l’utilitza com a punt de partida per explorar emocions universals. Doménech transforma el seu procés en una metàfora artística que va més enllà del dolor, convertint el seu art en un vehicle per expressar, redimir i sanar.

Per la seua banda, Sònia Alejo, amb la seua experiència com a actriu i dramaturga, aconsegueix ampliar el discurs plàstic de Doménech a través d’una narrativa subtil però poderosa. Les seues intervencions escèniques aporten un nou nivell de lectura que connecta directament amb l’espectador, obrint portes a la reflexió sobre la condició humana.

Diàleg entre disciplines

L’exposició no sols es presenta com una mostra d’art, sinó també com un espai d’exploració emocional que il·lustra la bellesa que pot sorgir de les experiències extremes. L’obra de Doménech, que s’ha dedicat en els darrers anys al treball amb el fang en diferents tallers terapèutics, cobra un nou significat gràcies a aquesta proposta conjunta amb Sònia Alejo, una de les autores teatrals més rellevants de l’escena valenciana actual.

Així, el present projecte, que ja es va veure l’any passat a l’Espai Mercat d’Almassora, posa en valor el diàleg entre disciplines artístiques i la capacitat de l’art per construir ponts entre el personal i l’universal. La mostra estarà disponible fins al pròxim 15 de març, oferint al públic l’oportunitat de descobrir un treball que parla des del cor i per al cor.