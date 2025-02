¿Quién ganará el Goya a la mejor película? Los argumentos de las cinco nominadas

La composición del quinteto de largometrajes nominados al premio Goya en la categoría de Mejor Película ha sido severamente cuestionada desde su anuncio a mediados de diciembre, en base a dos argumentos: según el primero, y dado que tres de las candidatas llegaron a serlo tras erigirse en fenómenos de taquilla, los miembros de la Academia del Cine Español habrían votado pensando más en criterios comerciales que en valores artísticos; el segundo tiene que ver con las películas que se quedaron fuera de la lista y que tal vez habrían merecido un sitio en ella, entre las que se incluyen títulos aclamados por la crítica -como 'Los destellos', de Pilar Palomero- y otros en su día premiados en certámenes internacionales de prestigio, como 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar (León de Oro en la pasada Mostra de Venecia), 'Volveréis', de Jonás Trueba (Mejor Largometraje Europeo en el Festival de Cannes) y 'Polvo serán', de Carlos Marqués-Marcet (galardonada en el de Toronto). Acertadas o no, esas críticas habrán perdido el sábado por la noche el poco sentido que a estas alturas les queda, cuando se conozca la decisión final de los académicos al respecto. A continuación repasamos los argumentos a favor y en contra de cada candidata que tal vez los habrán guiado a la hora de tomarla.

'La infiltrada', de Arantxa Echevarría

Exhibe dos de los atributos que más suelen valorar en una película quienes se encargan de repartir premios: está basada en hechos reales y aborda un asunto de indiscutible relevancia social y política; recordemos que recrea la historia real de Aranzazu Berradre Marín, seudónimo utilizado por una policía nacional que en la década de los 90 permaneció ocho años dentro de ETA, y cuya contribución fue esencial para la desarticulación del 'comando Donosti' en 1999. Su comportamiento en la taquilla ha sido espectacular: la han visto más de 1.300.000 espectadores, y ha recaudado alrededor de 8.5 millones de euros; dicho de otro modo, ha hecho un gran servicio a la causa del cine patrio.

La firma una directora y no un director, y eso debería jugar a su favor si se tiene en cuenta la insuficiente representación que el talento femenino ha tenido a lo largo de la historia de los Goya; hasta la fecha, solo cuatro de las 38 ganadoras del Goya a la Mejor Película han sido dirigidas por una mujer. Y se ha beneficiado de la potentísima campaña de márketing que le ha proporcionado su musculosa productora, Atresmedia. ¿Hacen falta otros motivos para considerarla la vencedora más probable?

'El 47', de Marcel Barrena

Atesora varias de las mismas cualidades que hacen de 'La infiltrada' la candidata idónea: ha obtenido una recaudación extraordinaria -es la película hablada en catalán más taquillera de la historia, nada menos-; ha contado con el apoyo promocional y financiero de un grupo mediático robusto -Mediapro en este caso- y también se presenta envuelta del tipo de aura de 'cine importante' que tan a menudo se traduce en galardones: rememora un acto de disidencia y protesta vecinal que expuso las carencias de la Barcelona de finales de los 70 y contribuyó no solo a la modernización de la ciudad sino al orgullo identitario de sus habitantes. Además, sin duda se habrá visto favorecida por lo que se conoce como "efecto efervescente": Catalunya es la segunda comunidad autónoma que más membresía aporta a la Academia y, en vista de la alta presencia de cine catalán entre las películas más destacadas de 2024, esos miembros se han volcado en el proceso de elección como nunca antes lo habían hecho con el fin de apoyar a sus paisanos; al respecto también es cierto, por otra parte, que esos votos han tenido que repartirse entre dos producciones catalanas, y como resultado las posibilidades de ambas pueden haberse visto perjudicadas. Sin embargo, la estadística juega en contra de sus opciones: tan solo seis de los 38 largometrajes premiados hasta la fecha con el Goya a la Mejor Película lograron ese triunfo sin haber sido candidatas también en la categoría de Mejor Dirección, y Marcel Barrena no figura entre los directores nominados.

'Casa en flames', de Dani de la Orden

Como su brillante recorrido comercial demuestra, es una película que cae simpática porque se mete con la burguesía y por el humor vitriólico que derrocha al hacerlo; fue una de las grandes triunfadoras en la gala de los premios Feroz, cuya posición en el calendario garantiza su eficacia a la hora de condicionar el voto de los miembros de la Academia; también ha gozado del respaldo de Atresmedia, y sin duda habrá contado con el favor del voto catalán aunque, como decimos, habrá tenido que repartírselo con con 'El 47'. Por otra parte, no hay más que hacer memoria para convencerse de que ser una comedia la coloca automáticamente en una situación de desventaja respecto a sus rivales: los largometrajes de ese género que han ganado el Goya en la categoría reina a lo largo de la historia pueden contarse con los dedos de una mano. Además, es una película que basa la totalidad de su solvencia en la construcción de sus diálogos y en la solvencia de sus actores a la hora de defenderlos, y eso invita a augurar que serán su guionista, Eduard Sola, y algunos de sus intérpretes nominados -¿Emma Vilarasau? ¿Enric Auquer?- quienes acapararán su representación entre los ganadores de la gala.

'Segundo premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez

Al menos hasta que empezó la tradicional sucesión de ceremonias de entrega de premios al cine español -los Forqué, los Gaudí, los Feroz-, era la candidata al Goya con más pedigrí, tanto gracias al currículum de uno de sus directores -dos de las películas de Lacuesta, 'Los pasos dobles' (2011) y 'Entre dos aguas' (2018), ganaron la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián- como a la Biznaga de Oro que obtuvo en marzo pasado en el Festival de Málaga. Los miembros de la Academia, además, ya le dieron su voto a la hora de decidir qué largometraje debía representar a España en la pugna por el Oscar a la Mejor Película Internacional, y eso no solo demuestra que la tienen en alta estima sino que, asimismo, significa que caerían en una incongruencia en caso de no dárselo ahora. A ese respecto, sin embargo, debe recordarse que entonces los criterios de selección eran unos y ahora son otros; que pasara sin pena ni gloria por la taquilla no debería mermar sus opciones de victoria, pero la cosa cambia si se tiene en cuenta el evidente peso que las aptitudes comerciales están teniendo en esta edición de los Goya.

'La estrella azul', de Javier Macipe

A pesar de haber sido unánimemente aclamada por la crítica desde que vio la luz en el Festival de San Sebastián -donde además ganó un premio, aunque uno menor-, de haber figurado entre las tres candidatas inicialmente elegidas por los académicos para representar a nuestro país en los Oscar -como en el caso de 'Segundo Premio', eso deja claro que les gusta- y de haber obtenido unas cifras de recaudación mucho mejores de las esperables, se la considera la cenicienta de este grupo. ¿Por qué? Tal vez porque los temas que trata -la vida del malogrado rockero Mauricio Aznar, la música tradicional argentina- son menores si se comparan con asuntos como la lucha contra ETA o el heroísmo ciudadano durante la Transición, o porque su director es un debutante en el ámbito del largometraje, o porque se da por hecho que Macipe se llevará el Goya en la categoría de Mejor Dirección Novel y, por tanto, de esa manera la película ya quedará suficientemente recompensada.

Así pues, sería toda una sorpresa que acabara imponiéndose sobre sus cuatro rivales. Una sorpresa muy bonita.