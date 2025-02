El Real Jazz de Vila-real torna amb força: Quan i qui actua?

El festival Real Jazz de Vila-real, un dels esdeveniments culturals més destacats de la ciutat, torna amb força després de la seua suspensió el passat mes de novembre a causa de la dana que va afectar la Comunitat Valenciana. Les noves dates confirmades són del 27 de febrer al 2 de març, amb totes les actuacions a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner i entrada lliure fins a completar aforament.

Viatge per la diversitat

Aquest any, el Real Jazz aposta per una programació eclèctica i de qualitat, amb artistes que oferiran propostes molt diverses dins del món del jazz. L’esdeveniment s’iniciarà el dijous 27 de febrer amb l’actuació de Valmuz, un quartet de jazz-rock fusió format per Peter Connolly, Chris Attwell, Víctor Jiménez i Joshua Wheatley, músics d’àmbit internacional que destaquen pel seu estil innovador i energia escènica. Amb reconeixements com el Premi Carles Santos de la Música Valenciana, la banda presentarà temes del seu disc The World As We Hear It.

El divendres 28 , el públic podrà gaudir de les Dómisol Sisters, un grup que evoca l’època daurada del swing amb arranjaments propis i una gran posada en escena. Aquesta formació, formada per tres veus femenines i una banda d’acompanyament, transportarà els assistents als anys 30 i 40 amb un espectacle ple de ritme i dinamisme.

L’1 de març, la cita serà amb The Prototype Organ Trio, un grup format per tres experimentats músics valencians que posaran en escena el projecte Hammond Hits. Amb Sergio Albentosa a l’orgue Hammond, Miquel Casany a la guitarra, Felipe Cucciardi a la bateria i la col·laboració especial del saxofonista Vicent Macián, el concert promet ser un viatge sonor ple de sofisticació i talent.

El carisma d’Albert Sanz

El festival es clausurarà el diumenge 2 de març amb Albert Sanz, un dels pianistes més reconeguts del panorama jazzístic valencià, que presentarà el seu treball més personal, La espuma del mar, al costat de Darío Di Lecce, Rafinha Barros i el bateria castellonenc Tico Porcar. Aquest projecte combina la llibertat del jazz amb influències mediterrànies i brasileres, i comptarà amb la participació especial del mandolinista Rafinha Barros. El resultat serà una experiència plena de sensibilitat i emoció.

Les Dómisol Sisters convidaran a viatjar a l’època dels anys 30 i 40. / MEDITERRÁNEO

La regidora de Cultura de Vila-real, Dora Saura Llorens, destaca que el Real Jazz no és només un festival de música, sinó també una oportunitat per connectar amb la comunitat i explorar les emocions que només el jazz pot despertar. «La música és un llenguatge universal que ens ajuda a interpretar la realitat i compartir moments significatius», afirma. Així, el Real Jazz continua consolidant-se com un esdeveniment de referència per als amants del jazz de la província de Castelló i també per a la resta de la Comunitat combinant propostes innovadores i la qualitat d’uns artistes que oferiran una edició inoblidable. El 24 de febrer, dimarts, aquesta cita es presentarà de forma oficial en roda de premsa a l’Ajuntament de Vila-real.