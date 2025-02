Dr. Calypso completa el cartell de la cinquena edició de Concerts del Pinar

El festival Concerts del Pinar, que se celebrarà al Grau de Castelló els pròxims 13 i 14 de juny, ha anunciat la incorporació de Dr. Calypso al seu cartell. Amb aquesta confirmació, el festival tanca la seva cinquena edició amb un total de 15 grups, combinant talent local, estatal i internacional, consolidant-se com una cita imprescindible per als amants del punk rock i els sons alternatius.

La banda barcelonina Dr. Calypso, pionera de l’escena skatalítica a Catalunya, torna als escenaris amb un espectacle renovat per celebrar els seus 35 anys de trajectòria. Amb un repertori que combina els seus grans èxits i algunes sorpreses, els Calypso prometen oferir un directe explosiu i ple de ritmes jamaicans. Tot això sense caure en la nostàlgia, sinó reivindicant una maduresa musical carregada d’energia.

Aquesta incorporació se suma a l’anunci estrella del festival: la participació dels nord-americans Dead Kennedys, que oferiran una de les seves escasses actuacions a Espanya. A més de Castelló, només el festival de Vitòria-Gasteiz comptarà amb els Dead Kennedys dins del seu tour europeu, convertint Concerts del Pinar en una oportunitat única per veure’ls en directe.

Un cartell divers i un espai per al talent local

El festival combina grans noms internacionals amb el talent local. En aquesta edició, sis grups castellonencs tindran l’oportunitat de pujar als escenaris: Tom Bombadil, Dry River, Nube Naranja, Bkeronians, Provi Morcillo i Killus. A més, formaran part del cartell bandes destacades del panorama punk-rock estatal i internacional, com els australians Digger & The Pussycats, els madrilenys Sex Museum, i els barcelonins KOP i Biznaga, entre d’altres.

Entrades i promocions

Els abonaments per a Concerts del Pinar ja estan disponibles a un preu de 45 € més despeses de gestió, i es poden adquirir a través dels canals oficials: entradascastellon.com i la plataforma Notikumi. A més, els assistents poden aprofitar promocions especials com el pack de 5 cerveses o 5 calimotxos per 12,5 €, disponible també als canals de venda oficials.

Suport institucional

El festival està organitzat per la promotora Planafest SL i compta amb la col·laboració de diverses institucions, com l’Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana i el programa Mediterranew Musix. Aquest suport reafirma el compromís de les institucions amb la promoció cultural i musical a la regió, consolidant Concerts del Pinar com una cita clau al calendari estiuenc.

Amb la combinació perfecta de talent local, referents internacionals i una experiència festiva única, Concerts del Pinar promet fer vibrar Castelló aquest juny.