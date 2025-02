Miguel Costas: «Mis conciertos son para disfrutar, bailar, cantar y olvidarse de problemas»

Miguel Costas es un nombre imprescindible en la historia del rock español. Fundador, vocalista y guitarrista de Siniestro Total, una de las bandas más emblemáticas del movimiento punk-rock de los 80, también dejó su huella en proyectos como Aerolíneas Federales y Los Feliz. Tras décadas de trayectoria, Costas sigue girando por los escenarios de toda España con un repertorio que combina clásicos inolvidables y éxitos propios.

En esta entrevista a Mediterráneo, nos habla de su carrera, su conexión con el público y lo que podemos esperar de su próximo concierto en Castelló el 15 de febrero, en La Bohemia.

¿Qué recuerdos guardas de los primeros años de Siniestro Total y cómo influyeron en tu evolución como músico?

Lo primero que hicimos fue un grupo de blues, en realidad. Lo que pasa es que luego vimos a Los Ramones y cambiamos del blues a una especie de pop-punk. Tengo muy buenos recuerdos. Sí te diré que apenas sabíamos tocar al principio, pero a base de ensayar, porque éramos muy currantes, acabamos tocando bastante bien, diría yo. Todo eso fue un proceso lento, de muchos años, hasta llegar al día de hoy.

Después de tantos años en la música, ¿cómo sientes que ha cambiado tu conexión con los fans en directo?

A ver, evidentemente viene gente que era fan de toda la vida de Siniestro Total, de Aerolíneas Federales... Pero también viene mucha gente joven porque lo ha heredado de sus padres, ¿no? Del casete que llevaban en el coche o del CD. Entonces, el público se va renovando de forma increíble. En ese sentido, muy bien. La relación siempre es muy buena. Además, tengo un repertorio bastante extenso y la gente se sabe todas las canciones. El concierto se convierte en una fiesta. A mí me gusta que la gente cante conmigo, que participe y sea parte del espectáculo.

Tras dejar Siniestro Total, iniciaste una carrera en solitario. ¿Cómo fue el proceso de redefinir tu identidad musical fuera de una banda tan emblemática?

Pasé de tocar en grandes pabellones a tocar en bares. Fue como volver a empezar. Saqué tres discos con Los Feliz en compañías muy pequeñas que pasaron desapercibidos. Creo que ese fue el mayor error que cometí: no seguir con mi nombre, Miguel Costas, sino usar «Los Feliz». Entonces la gente me perdió la pista. Luego volví como Miguel Costas, saqué otros tres discos y ahora puedo decir que la cosa va bien. He pasado momentos difíciles, como la mayoría de los músicos, pero me recuperé. Desde la disolución de Siniestro Total he recuperado muchos fans que antes solo iban a los conciertos de la banda, no a los míos. Ahora hago un repertorio que incluye los grandes éxitos de ayer y de siempre. Por eso la gente se lo sabe y lo disfruta mucho.

¿Cómo percibes la escena musical actual en comparación con la época dorada del rock en la que surgió Siniestro Total?

Ha cambiado mucho, sobre todo la forma de escuchar música. La mayoría de la gente escucha música en plataformas como Spotify. Ya no se venden discos como antes y tampoco se presta mucha atención a los detalles. Digo la mayoría, porque aún hay gente que sigue comprando y coleccionando discos, pero muchos simplemente escuchan música sin saber quién la hizo. Antes mirábamos la contraportada del disco, dónde estaba grabado, quién era el productor, quién tocaba... Ahora todo es muy inmediato. Cada día aparecen «artistas», entre comillas, que al año siguiente ya no existen, porque son más bien subproductos de las discográficas para captar al público joven.

En tus conciertos combinas clásicos de Siniestro Total con temas de tu carrera en solitario. ¿Cómo eliges el repertorio para asegurarte de que el público disfrute al máximo?

Cada vez incluyo menos temas de mi carrera en solitario, porque la gente no los conoce. Cuando saco un disco nuevo me digo: «Voy a tocar dos canciones de este disco», pero la gente se queda un poco parada. Ahora, desde el inicio hasta el final de cada actuación, la gente canta porque se sabe todas las canciones. Hay que dar al público lo que pide, y ya está.

En un mundo tan cambiante, ¿qué papel crees que tiene el rock en la sociedad actual y qué mensaje quieres transmitir con tu música en este momento de tu vida?

El otro día escuché a alguien decir que muchos conciertos ahora son en playback, pero en un concierto debe haber músicos, ¿no? Si no, no es un concierto, es un show o espectáculo. Hay artistas que salen con pantallas gigantes, bailan y hacen playback. Para mí, eso no es un concierto. Es como si pusieras a la Sinfónica de Viena en un video y el director estuviera ahí simulando dirigir.

Creo que esto va a cambiar. Escuché que la gente empezará a pagar más por ver a músicos tocando en directo de verdad, no con música pregrabada. Puede que haya cada vez más conciertos de playback, pero la tortilla se dará la vuelta. Al final, la gente querrá ver a músicos tocando en directo.

Lo otro es otra cosa, una performance, pero no un concierto. Además, ya lo dice la palabra «concierto»: debe haber concertistas, es decir, músicos. Si no, no es un concierto.

Antes decías que quieres que tus conciertos se conviertan en una fiesta. ¿Qué esperas del público que asista a tu actuación aquí en Castelló, en la sala La Bohemia, el próximo 15 de febrero?

Exactamente, una fiesta, sí. Quiero tocar todos los clásicos de Siniestro Total, alguno de Aerolíneas Federales, y poco más. Quiero que la gente participe desde el minuto uno hasta el final del concierto. Los últimos conciertos del año pasado y los pocos que hemos dado al inicio de este 2025 han sido así: la gente participa y se lo pasa en grande. Es muy gratificante ver que la gente se divierte, que no están con cara de pasmo viendo qué va a pasar. Mis conciertos son para disfrutar, bailar, cantar y olvidarse de los problemas.