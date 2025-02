Bad Bunny en Canarias: un promotor de eventos cuenta si es posible un concierto del artista en las islas

No es ningún secreto. Canarias ama la música latina y esta a los isleños. Tanto es así, que durante años se ha fantaseado con la posibilidad de que Karol G o Shakira fueran cabeza de cartel de los grandes eventos musicales del año o el Carnaval capitalino. Sin embargo, tras varios intentos fallidos hasta la fecha, artistas de la talla como Ed Sheeran, Robbie Williams, Marc Anthony o Maluma sí que han añadido una parada en el arcipiélago canario.

El encargado de cerrar el acuerdo con muchas de estas grandes estrellas tiene nombre propio: Leo Mansito. El promotor de eventos como GranCa Live Festival y empresario de éxito ha dado una entrevista exclusiva al podcast 'Helado oscuro', de Doramas Sosa. En ella, le han preguntado si ve viable un concierto de Bad Bunny en cualquiera de las ocho islas y el productor no ha dudado a la hora de responder: "Han venido cantantes como Ed Sheeran o Robbie Williams con un concierto único en España, ¿por qué no iba a ser posible?". "El impacto global de Bad Bunny actualmente es más potente, pero él ya ha estado en Canarias. Sin embargo, Robbie Williams no había estado nunca [y por eso fue un logro conseguirlo]", explica.

Sin embargo, Mansito va un paso más allá y sentencia en dicho encuentro: "Sin duda, Bad Bunny volverá a Canarias".

Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo

Antes de convertirse en el cantante más radiado a nivel global, el de Puerto Rico ya ofreció un concierto en Tenerife en 2018. Canarias Baile Festival se celebró en verano tanto en Gran Canaria como en Tenerife y su cartel lo conformaban otras estrellas internacionales de la talla de Karol G, Becky G o Maikel Delacalle.

'Un verano sin ti' fue el álbum que lo elevó a lo más alto en 2022 y este 2024 ha vuelto a alcanzar el éxito gracias a 'Debí tirar más fotos'. El ansia de la sociedad canaria por verle en alguna de las ocho islas va in crescendo, por lo que será cuestión de tiempo que el puertorriqueño se deje ver en nuestra tierra.

¿Próxima edición de GranCa Live Festival tal vez? Quién sabe.